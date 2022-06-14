Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, Нацбанк повысил учетную ставку до 25%, чтобы бороться с инфляцией.

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Фурса говорит, что Нацбанк видит, что инфляция разгоняется.

"К тому же еще одна большая угроза инфляции – печатный станок самого НБУ. Ведь Нацбанк был вынужден с начала года напечатать уже 190 миллиардов гривен, а это много", – говорит эксперт.

Экономист объяснил, почему Нацбанк печатает деньги. По его словам, все потому, что мало кто покупает военные облигации, потому что процентная ставка по ним 11%. А инфляция ожидается на уровне 20 – 25%.

Таким образом НБУ сигнализирует правительству, чтобы оно повысило учетную ставку. Благодаря этому больше денег будет уходить не просто в банковскую систему, а будет финансировать дефицит бюджета. Это главное,

– сказал Фурса.

Инвестиционный банкир отметил, что сейчас действительно есть угроза не только высокой инфляции в этом году (будет самой большой за последние 5 лет), но есть и риск гиперинфляции, если печатный станок перегреется.

Будут ли расти цены? По мнению Фурсы, да, ведь инфляция в этом году сильная, поэтому цены на продукты или товары возрастут. Здесь можно лишь минимизировать риски, в частности, для этого подняли учетную ставку.

"У нас из-за войны много проблем, в частности логистических, которые приведут к подорожанию продуктов", – добавил он.

Экономист ответил, что повышение ставки на 25% никак не влияет на обычных украинцев. Разве что это приведет к увеличению ставок по депозитам, чтобы деньги людей пошли туда, в частности на военные облигации.

В то же время, по мнению Фурсы, пока не известно, что будет с гривной. Однако пока нет предпосылок, что гривна будет сильно падать.

Сергей Фурса об инфляции, курсе доллара и экономике во время войны:



К слову, в мае заметно ускорилась инфляция, а в месячном исчислении цены выросли на 2,7%. Однако некоторые категории товаров подешевели на несколько гривен. Как изменились цены за месяц в Украине – читайте в статье.