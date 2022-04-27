Это газовый шантаж, – глава Еврокомиссии о решении "Газпрома"

Российский "Газпром" неожиданно отключил Польшу и Болгарию от поставок газа. Впоследствии объяснил это их отказом платить в рублях.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала такой шаг России газовым шантажом Европы, но заверила, что ЕС готов к этому.

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Мы готовы к такому сценарию. Мы планируем наш скоординированный ответ ЕС. Европейцы могут быть уверены, что мы едины и солидарны с государствами-членами, которые пострадали,

– заявила Урсула фон дер Ляйен.

Европа ищет альтернативу

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что такое решение России еще раз свидетельствует о ее ненадежности как поставщика газа. В настоящее время ЕС работает над альтернативными поставками газа и повышением объема газа в хранилищах всех стран ЕС.

В ЕС созвали заседание газовой координационной группы, и там готовят скоординированный ответ ЕС. Также Урсула фон дер Ляйен заверила, что Польшу, Болгарию и другие пострадавшие от этого страны не оставят одних.

Газовый шантаж

Напомним, Россия захотела получать оплату в рублях за газ с 1 апреля. Это требование касалось только "недружественных" к России стран. Евросоюз и G7 отказались это делать. Теперь Россия пытается шантажировать ЕС, отключив от снабжения Польшу и Болгарию.

Отметим, что Европа сильно зависит от российских энергоносителей. В частности, 40% поставки газа поступает из России.



Сколько ЕС платит России за газ / Инфографика 24 канала

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