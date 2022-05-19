Соединенные Штаты Америки активно помогают Украине в войне против российских оккупантов, всячески пытаясь сдержать агрессора. Наряду с принятыми санкциями в Америке начались аресты российского имущества и финансов.

Читайте также Нефть дает России 1 миллиард долларов ежедневно: Украина просит не транспортировать ее под флагами ЕС

США не могут изымать официальные активы России

Ранее звучала информация о том, что США даже арестуют счета самой России, а деньги будут переданы на восстановление Украины. Впрочем, такой сценарий нереалистичен – такой шаг, по мнению США, незаконный.

Министр финансов США Джанетт Йеллен сообщила, что США не могут изъять активы российского Центробанка, которые они заморозили из-за вторжения оккупантов в Украину. Вместе с тем она заверила, что вместе с партнерами ведет активные поиски средств для направления восстановления Украины после войны.

Йеллен подчеркнула, что нападение России на Украину – это главный вопрос, который стоит на повестке дня стран "большой семерки". По их подсчетам, каждый день россияне наносят Украине ущерб в 4 миллиарда долларов.

Я считаю, что вполне естественно, учитывая огромные разрушения в Украине и огромные затраты на восстановление, с которыми она столкнется, мы будем обращаться к России, чтобы она заплатила по крайней мере часть необходимых средств,

– сказала министр финансов США.

Она также ответила европейским чиновникам, призывающим арестовать 300 миллиардов долларов российского Центробанка, которые сейчас заморожены из-за санкций.

"США не могут пойти на такой нелегальный шаг. Нет юридических механизмов, которые позволили бы пойти на это", – добавила Йеллен.

Санкции против России: последние новости

У ЕС нет полного согласия относительно запрета на покупку российской нефти. Основным торможением этого решения занимается Венгрия – требует от Европы компенсацию на сумму от 15 миллиардов евро. В противном случае венгры заявили о неготовности идти на такой шаг для удержания агрессора.

Европейский Союз начал подготовку к полному отказу от российского газа. Сейчас идет планирование мер касательно сдерживания цен и облегчения шока от отказа от дешевых российских энергоносителей.

Смотрите также – 6 пакет санкций ЕС против РФ заблокирован