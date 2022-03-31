Это будет не менее болезненно для России, – Зеркаль назвала альтернативу полному эмбарго на газ
Некоторые страны ЕС говорят, что пока они не могут быстро отказаться от российского газа и нефти. Однако есть и другие механизмы, которые будут не менее болезненными для России.
При этом им не обязательно полностью отказываться от энергоносителей. Об этом в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале сказала спикер министра энергетики Украины Елена Зеркаль.
Внимание Россия не может повредить наш газопровод, – объяснила Зеркаль, почему это важно для Путина.
По ее словам, если действительно будет полный отказ от российского газа, тогда регионы, так же как и Украина, могут остаться без достаточного количества объемов газа. Их может не хватить, чтобы пройти следующий зимний сезон.
Поэтому мы говорим о том, что можем рассмотреть другие механизмы и инструменты, которые будут не менее болезненными для россиян,
– подчеркнула Зеркаль.
В то же время они позволят создать определенное давление для того, чтобы демилитаризировать наши атомные станции и прекратить финансирование российской военной машины.
Другие варианты давить на Россию, не отказываясь от газа
Как отметила спикер Минэнергетики, есть несколько вариантов, в частности:
- говорится об иранском варианте применения санкций, когда поток газа идет, а деньги остаются на европейских счетах;
- при этом есть и другой вариант, например, введение дополнительного налога на российские энергоносители.
Почему Германия не может отказаться от нефти и газа
Что касается трубопроводного газа и нефти, то их действительно поставляют в Германию в больших объемах. Германия зависит от них.
"Однако мы сейчас не предлагаем им применить полное эмбарго, то есть отказаться", – отметила Зеркаль.
На самом деле, добавила она, это физически тоже будет трудно сделать, потому что в Германии есть регионы, которые не могут получить газ иным образом, чем через хаб Баугратен. Поставка газа туда идет либо по украинскому маршруту, либо через Северные потоки.
Энергетическое эмбарго против России: ЕС разделился
- Наложение эмбарго на российскую нефть, газ и уголь остается под вопросом. Ведь страны Евросоюза разделились в позициях.
- Сначала блокировали запрет в Германии и Нидерландах, якобы потому, что ЕС зависит от российской нефти и газа, от которых не смогли отключиться. Поэтому министры иностранных дел стран-членов ЕС так и не пришли к согласию в принятии какого-либо решения.
- Впрочем, уже 23 марта канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно для всего мира призвал прекратить импорт российских углеводородов.
- Страны Балтии заявили, что нужно принимать еще более серьезные санкции против России, поэтому стоит установить эмбарго.
Премьера интервью с Еленой Зеркаль: смотрите на ютубе 31 марта