При этом им не обязательно полностью отказываться от энергоносителей. Об этом в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале сказала спикер министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

Внимание Россия не может повредить наш газопровод, – объяснила Зеркаль, почему это важно для Путина.

По ее словам, если действительно будет полный отказ от российского газа, тогда регионы, так же как и Украина, могут остаться без достаточного количества объемов газа. Их может не хватить, чтобы пройти следующий зимний сезон.

Поэтому мы говорим о том, что можем рассмотреть другие механизмы и инструменты, которые будут не менее болезненными для россиян,

– подчеркнула Зеркаль.

В то же время они позволят создать определенное давление для того, чтобы демилитаризировать наши атомные станции и прекратить финансирование российской военной машины.

Другие варианты давить на Россию, не отказываясь от газа

Как отметила спикер Минэнергетики, есть несколько вариантов, в частности:

говорится об иранском варианте применения санкций, когда поток газа идет, а деньги остаются на европейских счетах;

при этом есть и другой вариант, например, введение дополнительного налога на российские энергоносители.

Почему Германия не может отказаться от нефти и газа

Что касается трубопроводного газа и нефти, то их действительно поставляют в Германию в больших объемах. Германия зависит от них.

"Однако мы сейчас не предлагаем им применить полное эмбарго, то есть отказаться", – отметила Зеркаль.

На самом деле, добавила она, это физически тоже будет трудно сделать, потому что в Германии есть регионы, которые не могут получить газ иным образом, чем через хаб Баугратен. Поставка газа туда идет либо по украинскому маршруту, либо через Северные потоки.

Энергетическое эмбарго против России: ЕС разделился

Наложение эмбарго на российскую нефть, газ и уголь остается под вопросом. Ведь страны Евросоюза разделились в позициях.

Сначала блокировали запрет в Германии и Нидерландах, якобы потому, что ЕС зависит от российской нефти и газа, от которых не смогли отключиться. Поэтому министры иностранных дел стран-членов ЕС так и не пришли к согласию в принятии какого-либо решения.

Впрочем, уже 23 марта канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно для всего мира призвал прекратить импорт российских углеводородов.

Страны Балтии заявили, что нужно принимать еще более серьезные санкции против России, поэтому стоит установить эмбарго.

Заметим! Полное интервью с Еленой Зеркаль вы сможете посмотреть на ютубе 24 канала 31 марта в 12:00.