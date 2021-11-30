Эти нормы не драконовские, – министр Марченко о законопроекте по увеличению налогов

Верховная Рада приняла "ресурсный" законопроект об увеличении налогов. Нормы, которые предусматривает документ, не являются "драконовскими" и свидетельствуют о справедливости.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире 24 канала. Поскольку в Украине есть много способов не платить налоги, законопроект призван это изменить.

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По словам Марченко, речь идет о том, что налогоплательщики, которые задекларировали уплату, должны это выполнять. Документ также предусматривает справедливую уплату налогов.

В принципе я не сказал бы, что эти нормы драконовские. Они вообще о справедливости,

– заявил министр.

Как рассказал Марченко, в Украине часто возникало так, что кто-то мог пролоббировать определенные правки и применять привилегированные способы налогообложения. Сейчас эти нормы меняют, в том числе и из-за такого законопроекта.

Документ назвали "антиахметовским"

Законопроект об увеличении налогов назвали "антиахметовским", ведь он предлагал повысить размер ренты на добычу железной руды, на которой специализируется компания Рината Ахметова.

Впрочем, по мнению Марченко, документ не стоит рассматривать в таком ракурсе, ведь это "искусственно привязанная история к руде".

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Благодаря документу решили урегулировать многие другие нормы. В частности, индексацию ставок акцизных налогов, экологического налога и минимальное налоговое обязательство на гектар.

"Конечно, вопрос налогообложения справедливой ренты на руду в этом документе также обсуждали и приняли решение о смене модели налогообложения рынка", – добавил министр.

Марченко рассказал о законопроекте по увеличению налогов: смотрите видео

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