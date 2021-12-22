В частности, Эрдоган подчеркнул, что Турция "больше не будет страной, отдающей свою экономику и политику в заложники внешним силам с помощью программ Международного валютного фонда".

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План правительства для остановки падения лиры

По словам турецкого президента, власти предложат "новую финансовую альтернативу людям, которые хотят уменьшить свои опасения из-за роста обменного курса".

Отныне никому из наших граждан не нужно будет менять свои вклады из турецкой лиры в иностранную валюту, опасаясь роста обменного курса,

– отметил Эрдоган.

Он добавил, что турецким экспортным компаниям, у которых возникают проблемы при назначении цен из-за колебаний, предоставят форвардный обменный курс непосредственно через Центральный банк.

Глава государства также объявил о снижении до 10% налога, который взимается с выплаты дивидендов.

В то же время, Эрдоган сообщил о разработке новых финансовых инструментов, которые позволят привлечь в экономику страны золото населения на сумму 280 миллиардов долларов.

Президент подчеркнул, что Турция не имеет "ни намерения, ни необходимости хоть на шаг отступать от свободной рыночной экономики". Он обратился ко всем, у кого есть деньги и доступ к финансам, и призвал вкладывать в экономику.

Рекордное падение лиры: что известно

Турецкая лира долгое время стремительно падает. В частности, 20 декабря валюта обесценилась более чем на 10% – до 18,4 доллара. Это произошло после того, как Эрдоган твердо отстаивал свою политику по снижению процентных ставок, несмотря на рост потребительских цен. Политик также критиковал бизнес, призвавший его изменить курс.

После объявления нового плана мер Эрдоганом лира резко укрепилась на 25%.

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