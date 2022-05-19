В частности, страна не может отказаться от поставок природного газа из страны-агрессора. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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С Россией у нас есть проект в атомной энергетике. Надеюсь, в следующем году мы завершим и откроем его... Опять же, откуда мы берем 50% используемого сейчас природного газа? Поставляем из России, – заявил Эрдоган.

Вместе с тем Эрдоган добавил, что Турция также имеет много партнерских отношений с Украиной в области продуктов питания и намерена продолжать их и дальше.

Он также добавил, что для Турции – это "стратегически важные отношения", и они, мол, не могут разорвать эти отношения – ни с Путиным, ни с Зеленским. Сам турецкий президент назвал это "сбалансированной политикой и в отношении России, и в отношении Украины".

Эрдоган продолжает звонить Путину

Он отметил, что продолжает свои телефонные переговоры, как с президентом Украины, так и с президентом России.

"Турция будет продолжать эту работу, поскольку начало новой мировой войны не пойдет на пользу ни нашему региону, ни всему миру. Впрочем, у нас есть связи с обеими сторонами", – объяснил Эрдоган.

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