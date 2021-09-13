"Энергоатом" отсудил 19 миллиардов у другого государственного предприятия

Государственному предприятию "Энергоатом" удалось отсудить у "Энергорынка" 19 миллиардов гривен. Такое решение принял Хозяйственный суд Киева.

Иск "Энергоатома" к "Энергорынку" судьи удовлетворили 12 сентября. Суд решил взыскать с ответчика 18,97 миллиарда гривен.

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О каких деньгах говорится:

9,78 миллиарда – задолженность за приобретенную электроэнергию;

9,19 миллиарда – инфляционные потери.

"Энергорынок" выполнял функцию оптового поставщика электроэнергии до июля 2019 года. После этого в Украине запустили новую модель оптового рынка. Она предусматривала ликвидацию этого госпредприятия как единственного покупателя и продавца электроэнергии.

Впрочем, согласно законодательству, "Энергорынок" имеет право осуществлять деятельность до полного погашения кредиторской и дебиторской задолженностей за электроэнергию.

Что известно о задолженности "Энергорынка"

По информации "Энергорынка", по состоянию на 1 мая 2021 года дебиторская задолженность предприятия достигала 29,423 миллиарда гривен, а кредиторская – 26,975 миллиарда гривен (говорит о долге перед участниками рынка). При этом, в Министерстве энергетики сообщили, что пытаются убедить Минфин выпустить ОВГЗ для погашения задолженности на оптовом рынке электрической энергии.

По итогам первого квартала 2021 года, госпредприятие "Энергорынок" отчиталось об убытке в 68,7 миллиона гривен. По состоянию на конец марта его активы составляли 21,935 миллиарда гривен.