Иск "Энергоатома" к "Энергорынку" судьи удовлетворили 12 сентября. Суд решил взыскать с ответчика 18,97 миллиарда гривен.
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО об угрозах в энергетике: какие поручения Кабмина
О каких деньгах говорится:
- 9,78 миллиарда – задолженность за приобретенную электроэнергию;
- 9,19 миллиарда – инфляционные потери.
"Энергорынок" выполнял функцию оптового поставщика электроэнергии до июля 2019 года. После этого в Украине запустили новую модель оптового рынка. Она предусматривала ликвидацию этого госпредприятия как единственного покупателя и продавца электроэнергии.
Впрочем, согласно законодательству, "Энергорынок" имеет право осуществлять деятельность до полного погашения кредиторской и дебиторской задолженностей за электроэнергию.
Что известно о задолженности "Энергорынка"
По информации "Энергорынка", по состоянию на 1 мая 2021 года дебиторская задолженность предприятия достигала 29,423 миллиарда гривен, а кредиторская – 26,975 миллиарда гривен (говорит о долге перед участниками рынка). При этом, в Министерстве энергетики сообщили, что пытаются убедить Минфин выпустить ОВГЗ для погашения задолженности на оптовом рынке электрической энергии.