Одно из крупнейших государственных предприятий Энергоатом начинает судебный процесс против России. Он касается активов компании в Крыму, который Россия временно оккупирует.

Перед началом процесса предприятие заключило договор о подготовке и уведомлении о споре с международной юридической компанией Shearman & Sterling. Об этом сообщает пресс-центр Энергоатома.

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Интересы ГП "НАЭК "Энергоатом" будет представлять известная международная юридическая компания, которая ранее уже принимала участие в аналогичных делах против России и имеет значительный опыт,

– похвастались в компании.

Энергоатом также подчеркнул, что Shearman & Sterling имеет безусловное лидерство в решении сложных инвестиционных арбитражных споров, в том числе имеет уникальный опыт в инвестиционных арбитражных делах против России.

Коротко об Энергоатоме:

Это государственная компания, которая выступает оператором в сфере энергетики. Энергоатом оперирует 4 украинские АЭС, которые обеспечивают более 50% электроэнергии в Украине:

Запорожской,

Южноукраинской,

Ровенской,

Хмельницкой.

В 2019 году прибыль компании превысила 4 миллиарда гривен.