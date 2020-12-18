Энергоатом будет судиться с Россией за свои крымские активы
Одно из крупнейших государственных предприятий Энергоатом начинает судебный процесс против России. Он касается активов компании в Крыму, который Россия временно оккупирует.
Перед началом процесса предприятие заключило договор о подготовке и уведомлении о споре с международной юридической компанией Shearman & Sterling. Об этом сообщает пресс-центр Энергоатома.
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Интересы ГП "НАЭК "Энергоатом" будет представлять известная международная юридическая компания, которая ранее уже принимала участие в аналогичных делах против России и имеет значительный опыт,
– похвастались в компании.
Энергоатом также подчеркнул, что Shearman & Sterling имеет безусловное лидерство в решении сложных инвестиционных арбитражных споров, в том числе имеет уникальный опыт в инвестиционных арбитражных делах против России.
Коротко об Энергоатоме:
Это государственная компания, которая выступает оператором в сфере энергетики. Энергоатом оперирует 4 украинские АЭС, которые обеспечивают более 50% электроэнергии в Украине:
- Запорожской,
- Южноукраинской,
- Ровенской,
- Хмельницкой.
В 2019 году прибыль компании превысила 4 миллиарда гривен.
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