Меморандум подписали с электротехнической компанией Westinghouse electric. Он касается совместного строительства энергоблоков Хмельницкой АЭС.
Кстати Пентагон, NASA и Всемирный банк: чем займется Зеленский в первый день своего визита в США
Сначала построят один энергоблок как пилотный проект, а в дальнейшем – еще 4. Зеленский приветствовал подписание соглашения.
Текст поста Зеленского:
Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем – еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта – до 30 миллиардов долларов.
Что известно об американской компании
Westinghouse electric работает с 1886 года. Компания проектирует энергоблоки АЭС с начала 21 века. Кроме того, корпорация контролирует до 50% коммерческих энергоблоков в мире.
На украинский рынок Westinghouse зашла в 1992 году. Она является поставщиком услуг по модернизации систем безопасности украинского парка реакторов.
Визит Зеленского в США: коротко
- Президент и первая леди 30 августа улетели с официальным визитом в США.
- Уже 1 сентября Зеленский должен встретиться с американским коллегой Джо Байденом. Политики должны обсудить российскую агрессию, энергетическую безопасность и программу реформ.
- Кроме того, украинский лидер посетит американское министерство энергетики, Пентагон, Государственный департамент США, Всемирный банк и NASA.