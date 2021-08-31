Меморандум подписали с электротехнической компанией Westinghouse electric. Он касается совместного строительства энергоблоков Хмельницкой АЭС.

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Сначала построят один энергоблок как пилотный проект, а в дальнейшем – еще 4. Зеленский приветствовал подписание соглашения.

Текст поста Зеленского:

Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем – еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта – до 30 миллиардов долларов.

Что известно об американской компании

Westinghouse electric работает с 1886 года. Компания проектирует энергоблоки АЭС с начала 21 века. Кроме того, корпорация контролирует до 50% коммерческих энергоблоков в мире.

На украинский рынок Westinghouse зашла в 1992 году. Она является поставщиком услуг по модернизации систем безопасности украинского парка реакторов.

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