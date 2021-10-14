Сейчас энергетический кризис может дать возможность европейцам и украинцам предпринимать меры для ограждения от его повторения в будущем. Об этом в программе "Актуальное интервью" на 24 канале рассказал советник министра финансов Украины Виталий Ломакович.
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"Но этот кризис очень сильно ударит и по жилищно-коммунальным тарифам, несмотря на все те меморандумы, которые были подписаны между правительством и местной властью. А также – по бизнесу, о чем сейчас почему-то никто не говорит", – сказал Виталий Ломакович.
Риски инфляционной вспышки
Советник главы Минфина пояснил, если бытовые потребители защищены постановлениями правительства, то коммерческие – не защищены. Поэтому они должны платить рыночную цену за газ, а это значительно удорожает себестоимость их товаров и услуг.
Приведет (это – 24 канал), я предполагаю, к инфляционной вспышке в ближайшие месяцы. Возможно, в ближайшие кварталами.
В ответ на вопрос о том, насколько могут вырасти цены в целом, Ломакович отметил: "Смотря, каков удельный вес энергоносителей в той или иной себестоимости товара или услуг".
Энергетический кризис в Европе: коротко
- Европа движется к энергетическому кризису, одновременно цены на газ побили рекорды. Слишком дорогое содержание даже заставляет некоторые предприятия временно закрывать производство.
- Цена на газ 28 сентября составляла более 1 тысячи долларов за тысячу кубометров газа. До этого рекордом были цены контракта "на день вперед" на TTF в 969 долларов за тысячу кубометров, который зафиксировали 1 марта 2018 года.
- Уже 6 октября цена газа выросла в пределах 40% и вплотную приблизилась к 2 тысячам долларов за тысячу кубометров.