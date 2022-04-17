Они будут прежде всего будут касаться продажи нефти и в целом энергетики. Однако в этот раз не обойдется без особого внимания к финансовой сфере страны-агрессора.

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Почему раньше "забывали" о некоторых банках

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала подробнее о новом пакете одной из немецких газет. Она рассказала, что санкции будут в значительной степени направлены на банки России и ее экспорт нефти.

Мы дальше смотрим на банковский сектор, особенно на Сбербанк, на который приходится 37% российского банковского сектора. И, конечно, есть энергетические вопросы,

– сказала фон дер Ляйен.

Крупнейший российский банк раньше не затрагивался предварительными санкционными раундами. Эксперты это объясняют тем, что он вместе с "Газпромбанком" является одним из основных каналов, которые используются для оплаты нефти и газа. А эти ресурсы страны ЕС покупают у России, несмотря на дерзкое вторжение этого государства в Украину.

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