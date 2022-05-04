Эмбарго на нефть из России вступит в силу через 6 месяцев, – Reuters

Еврокомиссия представила шестой пакет жестких санкций против России. Он включает в себя поэтапный отказ от российской нефти.

От сырой нефти ЕС планирует отказаться в течение 6 месяцев, а нефтепродуктов – до конца 2022 года.

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Путин должен заплатить цену, высокую цену за свою жестокую агрессию,

– сказала глава Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

У ЕС нет консенсуса

Важно, что нефтяное эмбарго должны согласовать правительства всех стран ЕС. Но Венгрия и Словакия против такого шага. По источникам Reuters, эти две страны хотят освободить от запрета покупать российскую нефть. Послы ЕС должны встретиться в четверг, чтобы обсудить этот шаг.

Отметим, что Словакия и в самом деле очень зависима от российской нефти – 74% импорта шло из страны-агрессора в 2021 году. Но Венгрия, похоже, приняла решение политически, ведь ее зависимость почти вдвое меньше – 43%. К примеру, Литва, которая поставляла 83% нефти из России, сама призывает Европу к нефтяному эмбарго.

Цены на нефть выросли

Сразу после выхода новости о нефтяном эмбарго марка Brent выросла в цене на 4% и достигла почти 109 долларов за баррель.

Шестой пакет санкций

Помимо нефтяного эмбарго, ЕС может ввести санкции против:

крупнейшего российского банка "Сбербанк";

двух других кредиторов;

трех российских государственных вещателей;

офицеров армии и других лиц, обвиняемых в военных преступлениях.

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