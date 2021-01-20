В Украине в магазинах и заведениях могут выдавать электронный чек вместо привычного бумажного. Каким образом его выдают на зачем?

Электронный чек – это тот же бумажный чек в цифровом виде. Экономика 24 объясняет как его получить и почему это удобно как для продавцов, так и для покупателей.

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Когда и как выдают электронный чек

Электронный чек выдают своим клиентам предприниматели, которые пользуются программным РРО. После прохождения сделки им генерирует QR-код, который они посылают:

на электронную почту покупателя;

через один из мессенджеров;

смс-сообщением на мобильный номер.

Почему это удобно для клиентов

Не нужно хранить десятки бумажных чеков. А, потеряв нужен, можно не волноваться, что потеряете гарантию на купленную вещь. Можно все хранить на своем смартфоне или компьютере. К тому же бонусом является забота об окружающей среде.

Кстати проверить чек на действительность можно с помощью государственного онлайн-сервиса.

Почему это удобно для предпринимателей

Установка программных РРО намного дешевле, чем обычного кассового аппарата. В качестве электронных РРО можно использовать смартфоны, планшеты и ноутбуки.

Бонусом является экономия времени, ведь зарегистрировать ПРРО займет всего один день и не нужно лично ехать в налоговую.

Уже со следующего года использования электронных чеков станет привычностью для украинцев, ведь большинство предпринимателей будут вынуждены перейти на кассовые аппараты.