Электроэнергию из Беларуси получила лишь одна компания – близкого к Ахметову менеджера, – Герус

Нардеп Андрей Герус сообщил, что только одна украинская компания получила электроэнергию из Беларуси. Близкого к Ахметову менеджера Виталия Бутенко.

Именно Бутенко был коммерческими директором группы ДТЭК Рината Ахметова. Об этом в телеграме написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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Только одна компания получила импорт электроэнергии из Беларуси

Герус рассказал, что именно компания "ТЕТ групп" 6 ноября начала импорт электроэнергии из Беларуси объемом 5 мегаватт-час. Хоть "объем мизерный", но Герус обратил внимание на другое.

Всего на аукционе за доступ к межгосударственному сечению участвовали 16 компаний, купили такое пересечение 4 компании, в частности "ЭРУ Трейдинг", "Энергоатом". И электроэнергию с белорусской стороны получили не 4 компании, а только одна компания,

– заявил Герус.

Глава Комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг пояснил, что речь идет о компании "ООО "ТЕТ групп" бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко".

Более того, Андрей Герус написал, что именно "ТЕТ групп":

"никогда раньше не осуществляла импорт;

свою деятельность начала только в октябре;

уже проверяется регулятором на предмет махинаций на энергорынке на сотни миллионов гривен;

тем не менее, обходит и государственный Энергоатом, и ЭРУ Трейдинг, который работает на рынке более 5 лет, – и получает эксклюзивный/монопольный доступ к белорусской электроэнергии".

Чиновник также написал, что "с июля 2019 года, импорт электроэнергии происходил исключительно на прозрачных рыночных и конкурентных началах". Зато сейчас "видим определенные изменения, электроэнергию получила только одна компания, и это "ТЕТ групп" с весьма сомнительной репутацией".

Предыдущие заявления Геруса о злоупотреблениях на рынке электроэнергии

2 ноября глава профильного комитета в Раде Андрей Герус заявил, что не считает совпадением, что только компания ООО "Тет Групп" получила разрешение на импорт электроэнергии из Беларуси.

"Тет Групп" Виталий Бутенко создал летом через неделю после того, как ушел из ДТЭК – компании олигарха Рината Ахметова.

Нардеп Герус также сообщил, что компания действовала с нарушениями на рынке. В частности до 1 ноября трейдеры имели право продавать на "рынке на сутки вперед" не более 10% от объемов электроэнергии, купленной у производителей.

Однако компания в несколько раз превысила это ограничение. Объемы злоупотреблений составляли сотни миллионов гривен.

8 ноября на заседании регулятор НКРЕКУ рассмотрит вопрос внеплановых проверок 5 трейдеров электрической энергией на предмет злоупотреблений на оптовом рынке электрической энергии. Среди них: ООО "ТЕТ групп", "Запорожский энергетический альянс", "Йе энергия", "Стелла энерджи"; "Св Энерджи". Проверки должны провести до 15 ноября.