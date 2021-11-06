Именно Бутенко был коммерческими директором группы ДТЭК Рината Ахметова. Об этом в телеграме написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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Только одна компания получила импорт электроэнергии из Беларуси

Герус рассказал, что именно компания "ТЕТ групп" 6 ноября начала импорт электроэнергии из Беларуси объемом 5 мегаватт-час. Хоть "объем мизерный", но Герус обратил внимание на другое.

Всего на аукционе за доступ к межгосударственному сечению участвовали 16 компаний, купили такое пересечение 4 компании, в частности "ЭРУ Трейдинг", "Энергоатом". И электроэнергию с белорусской стороны получили не 4 компании, а только одна компания,

– заявил Герус.

Глава Комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг пояснил, что речь идет о компании "ООО "ТЕТ групп" бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко".

Более того, Андрей Герус написал, что именно "ТЕТ групп":

"никогда раньше не осуществляла импорт;

свою деятельность начала только в октябре;

уже проверяется регулятором на предмет махинаций на энергорынке на сотни миллионов гривен;

тем не менее, обходит и государственный Энергоатом, и ЭРУ Трейдинг, который работает на рынке более 5 лет, – и получает эксклюзивный/монопольный доступ к белорусской электроэнергии".

Чиновник также написал, что "с июля 2019 года, импорт электроэнергии происходил исключительно на прозрачных рыночных и конкурентных началах". Зато сейчас "видим определенные изменения, электроэнергию получила только одна компания, и это "ТЕТ групп" с весьма сомнительной репутацией".

Обратите внимание! 8 ноября на заседании регулятор НКРЕКУ рассмотрит вопрос внеплановых проверок 5 трейдеров электрической энергией на предмет злоупотреблений на оптовом рынке электрической энергии. Среди них: ООО "ТЕТ групп", "Запорожский энергетический альянс", "Йе энергия", "Стелла энерджи"; "Св Энерджи". Проверки должны провести до 15 ноября.

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