Именно Бутенко был коммерческими директором группы ДТЭК Рината Ахметова. Об этом в телеграме написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
К теме Это заслуживает самого жесткого наказания, – Герус о злоупотреблениях на рынке электроэнергии
Только одна компания получила импорт электроэнергии из Беларуси
Герус рассказал, что именно компания "ТЕТ групп" 6 ноября начала импорт электроэнергии из Беларуси объемом 5 мегаватт-час. Хоть "объем мизерный", но Герус обратил внимание на другое.
Всего на аукционе за доступ к межгосударственному сечению участвовали 16 компаний, купили такое пересечение 4 компании, в частности "ЭРУ Трейдинг", "Энергоатом". И электроэнергию с белорусской стороны получили не 4 компании, а только одна компания,
– заявил Герус.
Глава Комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг пояснил, что речь идет о компании "ООО "ТЕТ групп" бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко".
Более того, Андрей Герус написал, что именно "ТЕТ групп":
- "никогда раньше не осуществляла импорт;
- свою деятельность начала только в октябре;
- уже проверяется регулятором на предмет махинаций на энергорынке на сотни миллионов гривен;
- тем не менее, обходит и государственный Энергоатом, и ЭРУ Трейдинг, который работает на рынке более 5 лет, – и получает эксклюзивный/монопольный доступ к белорусской электроэнергии".
Чиновник также написал, что "с июля 2019 года, импорт электроэнергии происходил исключительно на прозрачных рыночных и конкурентных началах". Зато сейчас "видим определенные изменения, электроэнергию получила только одна компания, и это "ТЕТ групп" с весьма сомнительной репутацией".
Предыдущие заявления Геруса о злоупотреблениях на рынке электроэнергии
- 2 ноября глава профильного комитета в Раде Андрей Герус заявил, что не считает совпадением, что только компания ООО "Тет Групп" получила разрешение на импорт электроэнергии из Беларуси.
- "Тет Групп" Виталий Бутенко создал летом через неделю после того, как ушел из ДТЭК – компании олигарха Рината Ахметова.
- Нардеп Герус также сообщил, что компания действовала с нарушениями на рынке. В частности до 1 ноября трейдеры имели право продавать на "рынке на сутки вперед" не более 10% от объемов электроэнергии, купленной у производителей.
- Однако компания в несколько раз превысила это ограничение. Объемы злоупотреблений составляли сотни миллионов гривен.