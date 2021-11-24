Импорт электроэнергии из Белоруссии в декабре

"Укрэнерго" на своем сайте обнародовало результаты торгов, согласно которым "ТЭТ Групп", "Электро Коммьюнити", "Электротрейдинг Групп", "Смарт Трейд Энерджи" выкупили полностью объем электроэнергии в декабре.

Стоит прочитать "Нас ждет холодная и темная зима": будут ли отключать украинцам электроэнергию

Объем электроэнергии, который выкупили компании

"ТЕТ Групп" : 400 мегаватт на 1 – 31 декабря, 400 мегаватт на 1 – 19 декабря, 400 мегаватт – на 27 – 31 декабря. Следует отметить, что это самая большая доля.

"Электро Коммьюнити" – 60 мегаватт пересечения на 1 – 31 декабря.

"Электротрейдинг Групп" и "Смарт Трейд Энерджи" – получили по 20 мегаватт.

Пропускная способность в декабре

Предложенная пропускная способность на 1 – 31 декабря составляла 500 мегаватт, на 1 – 19 декабря – 400 мегаватт, на 27 – 31 декабря – 400 мегаватт.

Предельная цена пересечения достигла 16,96 гривны за мегаватт-час.

Примечательно. Также компания "Электро Украина" выкупила 100 мегаватт межгосударственного пересечения для экспорта электроэнергии в Беларусь.

Интересно У кого Украина покупает электроэнергию и кому продает: список стран

Временное прекращение поставок электроэнергетики из Белоруссии

Письмо с предупреждением о прекращении энергоснабжения украинские компании получили от "Белэнерго" еще в начале ноября 2021 года.

Тогда белорусская сторона подтвердила, что не планирует подписывать новые договоры о поставках электроэнергии.

17 ноября в Министерстве энергетики Беларуси заявили, что прекращают электроснабжение в Украину. На следующий день Украина прекратила получать электроэнергию из Беларуси.

Однако 21 ноября стало известно, что Беларусь возобновит поставки электро энергии на том же уровне, что и раньше – 415 мегаватт-час электроэнергии. Суточный объем импорта из Белоруссии составляет 2% потребления электроэнергии.

Импорт электроэнергии в Украину

Глава ВОО "Международный Антикриминальный Альянс" Богдан Воронцов объяснял ранее в комментарии 24 каналу, что объединенная энергосистема (ОЭС) Украины синхронизирована с системами постсоветских стран. Поэтому чисто технологически импорт возможен только из России, Белоруссии или Молдовы.

Исключение составляет "остров Бурштынской ТЭС" в Ивано-Франковской области. Он не подключен к украинской сети, но подключен к объединенной энергосистеме Европейского союза, поэтому в него можно импортировать электроэнергию из Европы.

Впрочем, он, как и большинство ТЭС в Украине, в аварийном состоянии. Из-за этого в четверг, 11 ноября, Словакия предоставила 100 мегаватт-часов электроэнергии в рамках аварийной помощи, сообщил Укрэнерго. Напомним, что ранее такую аварийную помощь Украина получила от Беларуси тоже из-за аварийности ТЭС группы ДТЭК, которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову.