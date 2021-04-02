Что такое эквайринг: действительно ли Apple Pay и Google Pay в Украине под угрозой
В Украине за 2020-й год объем и количество бесконтактных платежей выросли на 50%, а в целом операций с использованием платежных карточек стало больше на 18%. Каждая четвертая оплата – безналичная.
Источник:24 канал
Рассчитаться без купюр можно практически в любом месте и для этого совсем не обязательно носить с собой физическую карту: оплатить товар можно даже часами, если они имеют соответствующий функционал. Вместе с тем часто "прилетают" бонусы от банка, или же насчитывается кэшбек.
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Однако сейчас есть угроза того, что это может измениться. Из-за чего спорят банки и бизнес, есть ли риск "исчезновения" кэшбека и почему сейчас говорят об отключении Apple Pay и Google Pay – читайте дальше.
Что такое эквайринг?
Эквайринг (англ. Acquiring) – это услуга, с помощью которой потребители могут оплачивать товар или услугу картой, смартфоном или другим электронным платежным средством в самом заведении. Оборудование (POS-терминалы) предоставляет банк. Бизнес взамен платит комиссию, которая в Украине составляет от 1,6%-1,8% до 2-3%.
В Украине комиссия за эквайринг достигает 3% / Фото Unsplash
Среди предпринимателей популярен мобильный эквайринг. Как правило, его устанавливают продавцы, которым необходимо, чтобы клиенты имели возможность на месте оплатить карточкой товар или услугу. Переносные POS-терминалы могут быть подключены к смартфону, планшету на базе Apple iOS или Android, или к персональному компьютеру.
Существует также интернет-эквайринг, который используют для оплаты товаров и услуг через сеть с использованием карточек и специально разработанного web-интерфейса.
Почему украинский бизнес протестует?
В Украине тарифы на расчеты платежными карточками – в 6 раз выше, чем в странах ЕС. Поэтому бизнес (более 300 тысяч компаний) требует снижения тарифов и согласования украинского законодательства с европейскими нормами. Сейчас каждая компания отчисляет до 2-3% стоимости товара или услуги в пользу банка (комиссия интерчейндж), тогда как в Евросоюзе, где есть законодательные ограничения, этот показатель составляет 0,3%.
К примеру, как рассказал совладелец интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин, на аренду 90 магазинов, всех складов и офисов компания ежегодно тратит меньше, чем на банковскую комиссию.
Стоит отметить, что 70% услуг эквайринга предоставляют государственные банки и 99% рынка платежных систем занимают два игрока.
При этом рынок расчетов платежными карточками постоянно расширяется, не в последнюю очередь из-за карантина – люди предпочитают бесконтактную оплату. Комиссия же только растет, поэтому использование POS-терминалов становится невыгодным для бизнеса. Это, по словам предпринимателей, влияет и на стоимость товаров и услуг – она растет.
Что говорят в банках?
Финансовые учреждения выступают против такой инициативы бизнеса. В Нацбанке отмечают: необходимо сохранять рыночные подходы к регулированию банковской комиссии, а введение ее ограниченного размера может иметь негативные последствия.
Представители финучреждений и платежных систем называют такие минусы инициативы:
- цены все равно не снизятся, но может быть введена дополнительная плата за использование платежных продуктов (например, сбор за изменение пин-кода, как во Франции, или сбор за снятие наличных с любых карт в банкоматах Чехии, Дании, Португалии)
- уменьшение инвестиций (банкам станет невыгодно инвестировать в платежный рынок, то есть – увеличивать рынок безналичных платежей) и, как следствие, "сворачивание" POS-терминальной сети;
- не будет программ лояльности, бонусов и кэшбеков, которые предоставляют банки.
В случае снижения комиссии, банкам станет невыгодно начислять кэшбеки / Фото Unsplash
В ПриватБанке тем временем заявили, что в случае принятия законопроекта, которым предусмотрено снижение комиссии, украинским банкам придется отключить сервисы Apple Pay и Google Pay. Причина: высокая себестоимость сделок, учитывая дополнительные комиссии самих сервисов и расходов эмитентов.
Есть ли компромиссные решения?
Возможной альтернативой в Нацбанке видят гармоничное снижение комиссии банками и платежными системами. Предлагали также исключить из закона норму, обязывающую всех работников торговли принимать платежные карточки.
Кроме того, банки предложили такие компромиссные варианты:
- 2% эквайринга, из которых 0,5% интерчейндж;
- обязательный 1% кэшбека для клиентов, которые оплачивают товар или услугу картой.
С чего все началось?
19 февраля 2021 года в Верховной Раде в первом чтении поддержали проект закона №4364 о платежных услугах. Им вводится ряд правил работы платежных услуг в Украине, а ко второму чтению может появиться и норма об ограничении государством комиссии за платежи, осуществленные карточками. Речь идет о начальном снижении до 1%, а к 2023 году – до 0,5-0,75%.
Именно это спровоцировало спор между представителями бизнеса, которые поддерживают такое нововведение, и банками, которые выступают против.
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Особой публичности дискуссия обрела, когда об этом в Facebook начали спорить совладелец интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин и совладелец monobank Олег Гороховский. Уже 24 марта состоялась большая пресс-конференция ритейла – в поддержку введения регулирования эквайринга на законодательном уровне. А 29 марта аналогичное мероприятие провели представители банков и НБУ.
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