В Украине за 2020-й год объем и количество бесконтактных платежей выросли на 50%, а в целом операций с использованием платежных карточек стало больше на 18%. Каждая четвертая оплата – безналичная.

Рассчитаться без купюр можно практически в любом месте и для этого совсем не обязательно носить с собой физическую карту: оплатить товар можно даже часами, если они имеют соответствующий функционал. Вместе с тем часто "прилетают" бонусы от банка, или же насчитывается кэшбек.

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Однако сейчас есть угроза того, что это может измениться. Из-за чего спорят банки и бизнес, есть ли риск "исчезновения" кэшбека и почему сейчас говорят об отключении Apple Pay и Google Pay – читайте дальше.

Что такое эквайринг?

Эквайринг (англ. Acquiring) – это услуга, с помощью которой потребители могут оплачивать товар или услугу картой, смартфоном или другим электронным платежным средством в самом заведении. Оборудование (POS-терминалы) предоставляет банк. Бизнес взамен платит комиссию, которая в Украине составляет от 1,6%-1,8% до 2-3%.



В Украине комиссия за эквайринг достигает 3% / Фото Unsplash

Среди предпринимателей популярен мобильный эквайринг. Как правило, его устанавливают продавцы, которым необходимо, чтобы клиенты имели возможность на месте оплатить карточкой товар или услугу. Переносные POS-терминалы могут быть подключены к смартфону, планшету на базе Apple iOS или Android, или к персональному компьютеру.

Существует также интернет-эквайринг, который используют для оплаты товаров и услуг через сеть с использованием карточек и специально разработанного web-интерфейса.

Почему украинский бизнес протестует?

В Украине тарифы на расчеты платежными карточками – в 6 раз выше, чем в странах ЕС. Поэтому бизнес (более 300 тысяч компаний) требует снижения тарифов и согласования украинского законодательства с европейскими нормами. Сейчас каждая компания отчисляет до 2-3% стоимости товара или услуги в пользу банка (комиссия интерчейндж), тогда как в Евросоюзе, где есть законодательные ограничения, этот показатель составляет 0,3%.

Банк-эквайер (который установил терминал) с каждой операции платит комиссию банку-эмитенту (который выпустил карту) – эта комиссия называется интерчейндж (межбанковская комиссия). Эмитенты используют эти деньги, в частности, для выплаты кэшбеков, выплаты бонусов и тому подобное.

К примеру, как рассказал совладелец интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин, на аренду 90 магазинов, всех складов и офисов компания ежегодно тратит меньше, чем на банковскую комиссию.

Стоит отметить, что 70% услуг эквайринга предоставляют государственные банки и 99% рынка платежных систем занимают два игрока.

При этом рынок расчетов платежными карточками постоянно расширяется, не в последнюю очередь из-за карантина – люди предпочитают бесконтактную оплату. Комиссия же только растет, поэтому использование POS-терминалов становится невыгодным для бизнеса. Это, по словам предпринимателей, влияет и на стоимость товаров и услуг – она ​​растет.

Что говорят в банках?

Финансовые учреждения выступают против такой инициативы бизнеса. В Нацбанке отмечают: необходимо сохранять рыночные подходы к регулированию банковской комиссии, а введение ее ограниченного размера может иметь негативные последствия.

Представители финучреждений и платежных систем называют такие минусы инициативы:

цены все равно не снизятся, но может быть введена дополнительная плата за использование платежных продуктов (например, сбор за изменение пин-кода, как во Франции, или сбор за снятие наличных с любых карт в банкоматах Чехии, Дании, Португалии)

уменьшение инвестиций (банкам станет невыгодно инвестировать в платежный рынок, то есть – увеличивать рынок безналичных платежей) и, как следствие, "сворачивание" POS-терминальной сети;

не будет программ лояльности, бонусов и кэшбеков, которые предоставляют банки.



В случае снижения комиссии, банкам станет невыгодно начислять кэшбеки / Фото Unsplash

В ПриватБанке тем временем заявили, что в случае принятия законопроекта, которым предусмотрено снижение комиссии, украинским банкам придется отключить сервисы Apple Pay и Google Pay. Причина: высокая себестоимость сделок, учитывая дополнительные комиссии самих сервисов и расходов эмитентов.

Есть ли компромиссные решения?

Возможной альтернативой в Нацбанке видят гармоничное снижение комиссии банками и платежными системами. Предлагали также исключить из закона норму, обязывающую всех работников торговли принимать платежные карточки.

Кроме того, банки предложили такие компромиссные варианты:

2% эквайринга, из которых 0,5% интерчейндж;

обязательный 1% кэшбека для клиентов, которые оплачивают товар или услугу картой.

С чего все началось?

19 февраля 2021 года в Верховной Раде в первом чтении поддержали проект закона №4364 о платежных услугах. Им вводится ряд правил работы платежных услуг в Украине, а ко второму чтению может появиться и норма об ограничении государством комиссии за платежи, осуществленные карточками. Речь идет о начальном снижении до 1%, а к 2023 году – до 0,5-0,75%.

Именно это спровоцировало спор между представителями бизнеса, которые поддерживают такое нововведение, и банками, которые выступают против.

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Особой публичности дискуссия обрела, когда об этом в Facebook начали спорить совладелец интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин и совладелец monobank Олег Гороховский. Уже 24 марта состоялась большая пресс-конференция ритейла – в поддержку введения регулирования эквайринга на законодательном уровне. А 29 марта аналогичное мероприятие провели представители банков и НБУ.