Украинский экспорт в Китай
Украинский экспорт в Поднебесную вырос на 44% за год. Председатель Госпродспоживслужбы Владислава Магалецкая рассказала, что экспорт в КНР неуклонно растет с начала года, отметив, что в прошлом году государство также нарастило продажи товаров в Китай.
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Убеждена, что Украина приложит все усилия для того, чтобы и дальше оставаться надежным поставщиком продуктов питания на стратегически важный для нас рынок,
– рассказала Магалецкая.
Встреча с представителями КНР
Госпродспоживслужба сообщила, что 29 апреля 2021 года состоялась встреча украинской и китайской стороны для обсуждений вопросов, относительно дальнейшего сотрудничества.
Во время встречи посла КНР Фань Сяньжуна, китайского советника-посланника по вопросам торговли и коммерции в Украине Чжао Ли, представителя Минэкономики и дипломата КНР было обсуждена тема фитосанитарии и требования Китая к ряду украинских продуктов. В частности, украинского ячменя, кукурузы, подсолнечного масла и пшеницы.
Встреча китайской и украинской сторон / Фото: архив Госпродспоживслужбы
В пресс-релизе Госпродспоживслужба отметила, что данный вопрос является одним из важнейших. Также рассматривался вопрос открытия новых рынков для украинских производителей. Регулятор напомнил и том, что его главной задачей является преодоление технических барьеров в торговле и обеспечение государственных гарантий по соблюдению требований стран-партнеров.