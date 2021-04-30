Украинский экспорт в Китай

Украинский экспорт в Поднебесную вырос на 44% за год . Председатель Госпродспоживслужбы Владислава Магалецкая рассказала, что экспорт в КНР неуклонно растет с начала года, отметив, что в прошлом году государство также нарастило продажи товаров в Китай.

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Убеждена, что Украина приложит все усилия для того, чтобы и дальше оставаться надежным поставщиком продуктов питания на стратегически важный для нас рынок,

– рассказала Магалецкая.

Встреча с представителями КНР

Госпродспоживслужба сообщила, что 29 апреля 2021 года состоялась встреча украинской и китайской стороны для обсуждений вопросов, относительно дальнейшего сотрудничества.

Во время встречи посла КНР Фань Сяньжуна, китайского советника-посланника по вопросам торговли и коммерции в Украине Чжао Ли, представителя Минэкономики и дипломата КНР было обсуждена тема фитосанитарии и требования Китая к ряду украинских продуктов. В частности, украинского ячменя, кукурузы, подсолнечного масла и пшеницы.

Встреча китайской и украинской сторон / Фото: архив Госпродспоживслужбы