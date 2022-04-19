В общей сложности 30 танкеров загрузили из российских экспортных терминалов около 21,8 миллиона баррелей в неделю. Объемы нефти, следующие в Азию из портов на побережьях Черного моря, Балтии и Арктики, упали до самого низкого уровня за два месяца.

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По подсчетам Bloomberg, за неделю Россия получила около 181 млн долларов от этих поставок. Это на 60 миллионов меньше, чем на прошлой неделе. Это важно, ведь нефть – основной экспортный товар России.

Требуется нефтяное эмбарго

В то же время рано радоваться. Падение на 25% только возвращает Россию к уровню поставок до апреля. А напомним, что за первую неделю апреля Россия рекордно увеличила поставки нефти по морю. Объемы экспорта от недели к неделе колеблются в зависимости от отхода танкеров и погоды в портах.

Так что странам ЕС необходимо срочно вводить нефтяное эмбарго. Только тогда можно будет говорить о серьезных последствиях для России и ощутимом падении экспорта отрасли, наиболее финансирующей войну против Украины.

Напомним, что нефтяное эмбарго могут включить в шестой пакет санкций ЕС. Но пока консенсуса в Европе нет. Так, Франция готова ввести нефтяное эмбарго (при условии победы Макрона на выборах) и призывает к этому другие страны. А вот Венгрия против такого шага.

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