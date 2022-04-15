Экспорт российского газа обвалился на 25%

Последствия санкций и нежелание иметь дело с Россией уже сказываются. Российский "Газпром" сократил экспорт газа на четверть по сравнению с прошлым годом.

Об этом говорится в отчете "Газпрома" за 3,5 месяца этого года. Так, с начала года по 15 апреля "Газпром" экспортировал в страны дальнего зарубежья 44,6 миллиарда кубометров газа, что на 26,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Обратите внимание С криптовалютой на "ты": как украинцу начать инвестировать

При этом добыча осталась почти на том уровне – 155,9 млрд кубометров (на 1,3% меньше). Несмотря на существенное уменьшение объемов экспорта, поставка российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" наоборот возросла.

У Европы мало газа...

Из-за своей зависимости от российского газа (40%) ЕС испытывает проблемы с наполнением своих газовых хранилищ. Ведь практически все страны понимают, что нужно разрывать отношения с Россией, и ищут альтернативные источники поставки газа.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), по состоянию на 19 марта у Европы осталось всего 25,2 миллиарда кубометров активного газа. Это на 5,5 миллиарда меньше, чем в прошлом году.

…, но без России справятся

Однако СМИ сообщают, что Великобритания готова направить часть своих запасов в Европе.

Также некоторые страны уже активно заключают новые контракты со странами Азии и Африки.

Может помочь и США своим сжиженным природным газом (СПГ).



Сколько ЕС платит России за газ / Инфографика 24 канала

Интересно – сколько стоит крейсер "Москва": смотрите видео