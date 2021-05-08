Китайский экспорт
Экспорт Китая в 2021 году в денежном эквиваленте составил 264 миллиарда долларов. Несмотря на напряжение в процессе торговли с США и другими странами, экспорт за месяц составил почти 43 миллиарда долларов.
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Прогноз аналитиков
Аналитики ожидают, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Китая замедлится с рекордных показателей в 18,3%. Это произойдет в связи с замедлением движения товаров и увеличение стоимости доставки через COVID-19.
Глобальная нехватка микрочипов, которые используются во всем, начиная от автомобилей и заканчивая телефонами, также вредит производителям. На прошлой неделе официальный индекс китайских менеджеров по закупкам в производстве показал, что в апреле рост активности завода замедлился по сравнению с предыдущим месяцем.
Прекращение экономического диалога с Австралией
Напомним, что 6 мая 2021 года стало известно о том, что Китай решил приостановить на неопределенное время экономический диалог с Австралией в связи с растущим дипломатическим разрывом между странами.
Причины дипломатического разрыва между Австралией и Китаем
- Австралия призвала провести исследования источника COVID-19 и запретила китайскому гиганту телекоммуникационной компании Huawei строить свою сеть 5G.
- В прошлом году Китай ввел санкции против австралийских товаров, в частности на вино и говядину.
- Также в своем заявлении китайская правительственная комиссия обвинила Австралию в том, что она имеет мировоззрение "холодной войны".