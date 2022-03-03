Министерство энергетики запретило участникам рынка экспортировать природный газ из таможенной территории Украины. Об этом сообщила компания "Укртрансгаз", являющаяся оператором газохранилищ Украины.

"Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме "таможенный склад", – говорится в сообщении "Укртрансгаз".

Обратите внимание В случае сильного роста цен на энергоносители в ЕС обещают принять экстренные меры

Ограничение введено приказом Минэнерго №99 от 03 марта 2022 года в связи с проведением боевых действий на территории Украины.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Текст поста в фейсбуке:

Английский ниже

Экспорт газа из Украины временно запрещен

Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ из таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме «таможенный склад».

Ограничения введены приказом Минэнерго №99 от 03 марта 2022 г. в связи с проведением боевых действий на территории Украины.

Экспорт газа из Украины временно запрещен

Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка вывоз природного газа с таможенной территории нашей страны. Это касается и газа, хранящегося в подземных хранилищах газа Украины в режиме таможенного склада.