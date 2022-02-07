Экспорт газа из Украины превысил импорт: показательные данные с начала 2022 года
Источник:Оператор ГТС Украины
В январе текущего года Украина импортировала 44,8 миллиона кубометров газа. Это в четыре раза меньше экспорта за аналогичный период.
Импорт газа в Украину
Согласно данным Оператора ГТС Украины (ОГТСУ), экспорт и реэкспорт составил 178,0 кубометров газа против 44,8 кубометра газа импорта. Импорт в январе был на 90% ниже объемов января 2021 года. При этом это втрое больше, чем в декабре 2021 года.
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Основной поставщик Украины
Оператор ГТС Украины отметил, что основным поставщиком для Украины остается Венгрия. Из этой страны поступило 32,2 миллиона кубометров газа или 70% от общих объемов.
Также в ОГТСУ напомнили, что с 1 января 2022 года доступные для бронирования гарантированные мощности для импорта из Венгрии до 8 миллионов кубометров газа в сутки благодаря соглашению между Оператором ГТС Украины и венгерским оператором FGSZ. Больше о соглашении между Венгрией и Украиной – читайте здесь.
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Импорт газа из других стран в январе 2022 года
- Из Словакии поступило на уровне 12,1 миллиона кубометров газа.
- Из Польши – 0,5 миллиона кубометров газа.
Импорт газа в Украину в январе 2022 года / Инфографика ОГТСУ
Экспорт газа из Украины
Экспорт и реэкспорт газа из Украины в страны Европы сократились на 25% против января 2021 года.
- Экспорт в Венгрию составил 155 миллионов кубометров газа.
- Экспорт в Словакию – 14,1 миллиона кубометров.
- Экспорт в Польшу – 0,7 миллиона кубометров газа.
- Экспорт в Румынию – 8,3 миллиона кубометров газа. Напомним, что в январе 2022 года возобновился экспорт в балканском направлении.