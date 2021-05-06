Если обещанную сумму все же выделит МВФ, то это будет служить примером для других международных инвесторов и кредиторов. Однако для этого Украина должна сначала выполнить свои обязательства.

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Что делать власти, чтобы получить транш МВФ

По мнению министра финансов Украины Сергея Марченко, в Украине достаточно доверительные партнерские отношения, поэтому для нас важно иметь диалог. Украинская власть должна двигаться в направлении получения транша и пересмотра программы.

Ключевыми требованиями МВФ для выделения денег являются судебная и антикоррупционная реформы. Пока же соответствующие законопроекты и поправки, которые рекомендует МВФ, не проголосованы, а чтобы их принять, надо время и политическая воля.

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Где Украине взять деньги

В то же время хоть представители власти оптимистично настроены по кредиту МВФ, уверены, что даже отказ не станет трагедией. Украина сможет найти деньги и удержаться на плаву в этом году.

Мы с вами найдем ресурсы для финансирования государственного долга. На внутреннем рынке, занимая деньги от внутреннего государственного займа и размещая евробонды на внешних рынках,

– заверил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Также Украина может получить деньги, которые МВФ выделяет для стран, пострадавших от коронавируса. Эти средства не нужно возвращать. Украина, вероятно, сможет рассчитывать хотя бы на такую ​​помощь. Тогда же смогут присоединиться и другие партнеры.

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Что известно о деньгах от МВФ

Как пояснил инвестиционный банкир Сергей Фурса, МВФ в целом распределяет по миру без всяких условий 650 миллиардов долларов, украинская доля составляет 2,8 миллиарда долларов.

Летом мы получим просто так эти деньги. Без выполнения условий, без выполнения программ,

– отметил Фурса.

Это значительно упростит решение финансовых проблем, однако эти деньги могут демотивировать власть проводить реформы. Борьба с коррупцией может снова зависнуть в воздухе.