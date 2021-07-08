Экс-министр финансов Данилюк претендует на должность главы Бюро экономической безопасности
Источник:фейсбук Александра Данилюка
Бывший министр финансов Александр Данилюк претендует на должность директора Бюро экономической безопасности. Он уже подал на конкурс необходимые документы.
Последний день, когда можно было подать документы для участия в конкурсе на должность главы БЭБ, был 7 июля. Экс-голова Совета национальной безопасности и обороны Данилюк успел подать свою кандидатуру.
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Данилюк претендует на должность главы БЭБ
Для меня вопрос Бюро экономической безопасности является личным, потому что я занимался этой темой более 10 лет,
– отметил Данилюк.
Кроме того, на пост претендует также бывший исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Сергей Солодченко. Действующий глава ГФС Вадим Мельник также заявлял о намерении подать документы на конкурс.
Что известно об Александре Данилюке
- Родился 22 июля 1975 года в городе Григориополь, что в Молдове, впоследствии его семья вернулась в Киев.
- В 1998 году закончил Национальный технический университет по специальности инженер-электрик и параллельно получил образование в области финансов в Киевском институте инвестиций. В 1999 – 2001 годах учился в Бизнес-школе университета Индианы.
- Начал карьеру как брокер. На государственной службе Данилюк с 2005 года. Занимал высокие должности при президентстве Викторе Ющенко и Викторе Януковиче.
- В апреле 2016 года стал министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана. А в мае 2019 за Зеленского его назначили секретарем СНБО, затем – руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. В сентябре того же года ушел в отставку из-за "подковерных игр".
Создание Бюро экономической безопасности: что известно
- Верховная Рада 28 января 2021 года поддержала создание Бюро экономической безопасности. Новый орган будет заниматься расследованием экономических преступлений. Сейчас такие правонарушения расследуют Налоговая милиция, СБУ и Нацполиция. Когда вновь орган заработает, Налоговую милицию расформируют.
- В марте 2021 года документ о создании БЭБ подписал Владимир Зеленский. А в апреле 2021 года его поддержали члены Кабмина.