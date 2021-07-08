Последний день, когда можно было подать документы для участия в конкурсе на должность главы БЭБ, был 7 июля. Экс-голова Совета национальной безопасности и обороны Данилюк успел подать свою кандидатуру.
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Данилюк претендует на должность главы БЭБ
Для меня вопрос Бюро экономической безопасности является личным, потому что я занимался этой темой более 10 лет,
– отметил Данилюк.
Кроме того, на пост претендует также бывший исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Сергей Солодченко. Действующий глава ГФС Вадим Мельник также заявлял о намерении подать документы на конкурс.
Что известно об Александре Данилюке
- Родился 22 июля 1975 года в городе Григориополь, что в Молдове, впоследствии его семья вернулась в Киев.
- В 1998 году закончил Национальный технический университет по специальности инженер-электрик и параллельно получил образование в области финансов в Киевском институте инвестиций. В 1999 – 2001 годах учился в Бизнес-школе университета Индианы.
- Начал карьеру как брокер. На государственной службе Данилюк с 2005 года. Занимал высокие должности при президентстве Викторе Ющенко и Викторе Януковиче.
- В апреле 2016 года стал министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана. А в мае 2019 за Зеленского его назначили секретарем СНБО, затем – руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. В сентябре того же года ушел в отставку из-за "подковерных игр".
Создание Бюро экономической безопасности: что известно
- Верховная Рада 28 января 2021 года поддержала создание Бюро экономической безопасности. Новый орган будет заниматься расследованием экономических преступлений. Сейчас такие правонарушения расследуют Налоговая милиция, СБУ и Нацполиция. Когда вновь орган заработает, Налоговую милицию расформируют.
- В марте 2021 года документ о создании БЭБ подписал Владимир Зеленский. А в апреле 2021 года его поддержали члены Кабмина.