Последний день, когда можно было подать документы для участия в конкурсе на должность главы БЭБ, был 7 июля. Экс-голова Совета национальной безопасности и обороны Данилюк успел подать свою кандидатуру.

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Данилюк претендует на должность главы БЭБ

Для меня вопрос Бюро экономической безопасности является личным, потому что я занимался этой темой более 10 лет,

– отметил Данилюк.

Кроме того, на пост претендует также бывший исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Сергей Солодченко. Действующий глава ГФС Вадим Мельник также заявлял о намерении подать документы на конкурс.

Что известно об Александре Данилюке

Родился 22 июля 1975 года в городе Григориополь, что в Молдове, впоследствии его семья вернулась в Киев.

В 1998 году закончил Национальный технический университет по специальности инженер-электрик и параллельно получил образование в области финансов в Киевском институте инвестиций. В 1999 – 2001 годах учился в Бизнес-школе университета Индианы.

Начал карьеру как брокер. На государственной службе Данилюк с 2005 года. Занимал высокие должности при президентстве Викторе Ющенко и Викторе Януковиче.

В апреле 2016 года стал министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана. А в мае 2019 за Зеленского его назначили секретарем СНБО, затем – руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. В сентябре того же года ушел в отставку из-за "подковерных игр".

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