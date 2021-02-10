Экс-главе одного из банков сообщили о подозрении: клиентам нанесли ущерб на 22 миллиона
По материалам, которые подготовили в СБУ, экс-главе правления одного из коммерческих банков объявили о подозрении. Следователи считают, что из-за его действий клиентам нанесен ущерб на 22 миллиона гривен. По информации СМИ, говорится о банке "Аркада".
Источник:телеграм Офиса генпрокурора
Глава финучреждения выводил деньги вкладчиков из фондов финансирования строительства.
Читайте также Печерский райсуд снял арест с крупнейшего актива банка "Аркада": детали
Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет заключения
Средства были в резервном фонде банка. Должностные лица банка реализовали 2 программы лояльности и привлекли эти деньги.
В связи с невыполнением двумя юридическими лицами условий акционных программ, банк разорвал договоры инвестирования и безосновательно вернул им 22,7 миллиона гривен, что в десять раз превышает сумму инвестированных ими средств,
– говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Бывшему председателю правления сообщено о подозрении по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
Что известно о банкротстве "Аркады":
- В августе 2020 года НБУ признал "Аркада" банкротом.
- Банк "Аркада" строил в Киеве жилые комплексы "Эврика", "патриотки" и "патриотки на озерах".
- Из-за финансовых проблем банка десятки людей остались без квартир.
- В сентябре 2020 года президента "Аркады" взяли под стражу в зале суда.
- В НБУ заверили, что более 90% вкладчиков "Аркады" получат назад свои средства.
Поделиться новостью