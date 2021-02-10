По материалам, которые подготовили в СБУ, экс-главе правления одного из коммерческих банков объявили о подозрении. Следователи считают, что из-за его действий клиентам нанесен ущерб на 22 миллиона гривен. По информации СМИ, говорится о банке "Аркада".

Глава финучреждения выводил деньги вкладчиков из фондов финансирования строительства.

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Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет заключения

Средства были в резервном фонде банка. Должностные лица банка реализовали 2 программы лояльности и привлекли эти деньги.

В связи с невыполнением двумя юридическими лицами условий акционных программ, банк разорвал договоры инвестирования и безосновательно вернул им 22,7 миллиона гривен, что в десять раз превышает сумму инвестированных ими средств,

– говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Бывшему председателю правления сообщено о подозрении по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Между тем, как передает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники, говорится именно о экс-главе правления скандального банка "Аркада".

Что известно о банкротстве "Аркады":