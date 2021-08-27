Экс-глава Минэкономики назвал основные проблемы накопительной пенсии

Каждый месяц или раз в квартал официально трудоустроенные украинцы платят налог в Пенсионный фонд. Но этого недостаточно, даже чтобы полноценно обеспечить пенсиями нынешних пенсионеров.

Соответствующая проблема не имеет решения исключительно в пенсионной плоскости. Проблема в другом. В частности в том, что нет инструментов, куда вкладывать. Об этом в эфире 24 канала сообщил бывший исполняющий обязанности министра экономразвития Павел Кухта.

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"Нет быстрого экономического роста, нет притока инвестиций, которые могли бы обеспечивать рост всех инвестиционных инструментов, чтобы пенсионеры могли нормально заработать на пенсию", – отметил Кухта.

Украинцы не имеют, что экономить

Он убежден, что накопительная система нужна. Но должна ли она быть общеобязательной, или добровольной системой, которой государство помогает, возможно, дает какие-то льготы – это вопрос для дискуссий на площадках профильных комитетов.

Если у них (украинцев – 24 канал) доходы маленькие и зимой они просто откладывают до последней гривны, чтобы заплатить за тепло, у них сбережений все равно нет, какие схемы не придумывай,

– сказал Кухта.

По его словам, украинцы должны стать богаче. Для этого надо делать больше, чем просто пытаться решить будущую пенсионную проблему исключительно в рамках пенсионной системы.

Нужны большие изменения

Ранее в правительстве сообщали, что экономический эффект от введения накопительной пенсии – почти 500 миллиардов гривен до 2030 года.

Ничего не изменится, как отметил бывший исполняющий обязанности министра экономразвития Павел Кухта, без трансформаций большего характера. То есть без притока инвестиций в стране, без развития финансовых рынков (чтобы можно было вкладывать не только на финансовые депозиты или в облигации), без нормального доступа граждан к государственным облигациям.

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