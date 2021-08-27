Соответствующая проблема не имеет решения исключительно в пенсионной плоскости. Проблема в другом. В частности в том, что нет инструментов, куда вкладывать. Об этом в эфире 24 канала сообщил бывший исполняющий обязанности министра экономразвития Павел Кухта.

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"Нет быстрого экономического роста, нет притока инвестиций, которые могли бы обеспечивать рост всех инвестиционных инструментов, чтобы пенсионеры могли нормально заработать на пенсию", – отметил Кухта.

Украинцы не имеют, что экономить

Он убежден, что накопительная система нужна. Но должна ли она быть общеобязательной, или добровольной системой, которой государство помогает, возможно, дает какие-то льготы – это вопрос для дискуссий на площадках профильных комитетов.

Если у них (украинцев – 24 канал) доходы маленькие и зимой они просто откладывают до последней гривны, чтобы заплатить за тепло, у них сбережений все равно нет, какие схемы не придумывай,

– сказал Кухта.

По его словам, украинцы должны стать богаче. Для этого надо делать больше, чем просто пытаться решить будущую пенсионную проблему исключительно в рамках пенсионной системы.

Отметим! Ранее в правительстве сообщали, что экономический эффект от введения накопительной пенсии – почти 500 миллиардов гривен до 2030 года.

Нужны большие изменения

Ничего не изменится, как отметил бывший исполняющий обязанности министра экономразвития Павел Кухта, без трансформаций большего характера. То есть без притока инвестиций в стране, без развития финансовых рынков (чтобы можно было вкладывать не только на финансовые депозиты или в облигации), без нормального доступа граждан к государственным облигациям.

Кухта назвал основные проблемы накопительной пенсии: смотрите видео

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