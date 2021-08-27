Соответствующая проблема не имеет решения исключительно в пенсионной плоскости. Проблема в другом. В частности в том, что нет инструментов, куда вкладывать. Об этом в эфире 24 канала сообщил бывший исполняющий обязанности министра экономразвития Павел Кухта.
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"Нет быстрого экономического роста, нет притока инвестиций, которые могли бы обеспечивать рост всех инвестиционных инструментов, чтобы пенсионеры могли нормально заработать на пенсию", – отметил Кухта.
Украинцы не имеют, что экономить
Он убежден, что накопительная система нужна. Но должна ли она быть общеобязательной, или добровольной системой, которой государство помогает, возможно, дает какие-то льготы – это вопрос для дискуссий на площадках профильных комитетов.
Если у них (украинцев – 24 канал) доходы маленькие и зимой они просто откладывают до последней гривны, чтобы заплатить за тепло, у них сбережений все равно нет, какие схемы не придумывай,
– сказал Кухта.
По его словам, украинцы должны стать богаче. Для этого надо делать больше, чем просто пытаться решить будущую пенсионную проблему исключительно в рамках пенсионной системы.
Нужны большие изменения
Ничего не изменится, как отметил бывший исполняющий обязанности министра экономразвития Павел Кухта, без трансформаций большего характера. То есть без притока инвестиций в стране, без развития финансовых рынков (чтобы можно было вкладывать не только на финансовые депозиты или в облигации), без нормального доступа граждан к государственным облигациям.
Кухта назвал основные проблемы накопительной пенсии: смотрите видео
Пенсионная реформа в Украине: что надо знать
- Сейчас запуск пенсионной реформы перенесли на 2023 год. Она предусматривает 3 уровня.
- Первый – солидарная пенсия. Она означает, что пенсионеры получают деньги из Пенсионного фонда. Его наполняют люди, которые работают.
- Второй – накопительная система. Речь идет о том, что какую-то часть взносов украинцы будут откладывать на личные пенсионные счета, а другую продолжат платить в общий Пенсионный фонд.
- Третий – добровольные взносы. То есть украинцы будут вносить добровольные суммы в негосударственные пенсионные фонды на свой счет.