Покупая вещи на заграничных сайтах, можно не только сэкономить, но и выбрать из большого ассортимента. Однако, чтобы шопинг был действительно удачным, стоит соблюдать несколько основных правил.

1. Лимит на покупки

Во время шопинга онлайн стоит помнить, что в Украине с 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в Налоговом кодексе. Так, если вы превысите лимит в 100 евро, то вам придется заплатить налог. Налог составит 20% НДС и 10% пошлины.

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Как уплачивается налог : налог будет уплачиваться в гривневом эквиваленте, а его расчет будет осуществлен по курсу Нацбанка, который был в день подачи таможенной декларации.

: налог будет уплачиваться в гривневом эквиваленте, а его расчет будет осуществлен по курсу Нацбанка, который был в день подачи таможенной декларации. Как рассчитывается налог: к примеру, вы заказали за рубежом сумку, которая стоит 160 евро. Ее цена превышает беспошлинный лимит на 60 евро и из этой суммы придется заплатить таможне 18 евро налогов 12 евро НДС (20%) и 6 евро пошлины (10%).

Стоит помнить, что стоимость доставки не облагается пошлиной, только непосредственно стоимость вашей покупки.

2. Что покупать за границей

Украинцы могут заказать за рубежом во что на любой вкус, начиная от дешевых сайтов где есть практически все, к сайтам с качественными оригинальными вещами популярных брендов и марок.

Популярные интернет-сайты, где есть практически все от носков до гаджетов:

Amazon

eBay

Wish

Aliexpress

Joom

Популярные интернет-сайты, где большой выбор одежды, обуви и аксессуаров:

Zappos

Asos

Macy`s

Michael Kors

Levis

В чем преимущество зарубежных сайтов

Большинство зарубежных сайтов удобны еще и тем, что у многих есть удобные мобильные приложения. Это позволяет заниматься шопингом где угодно, отслеживать свои посылки, получать уведомления об их прибытии, а также новинки, акции и скидки на многие товары.

Сколько придется ждать заказ

Обычно заказ приходится ждать от двух недель до месяца. Зато если указанный в заказе лимит времени будет превышен, то продавец может компенсировать стоимость посылки. Так, если потребитель получит свой заказ позже указанного срока, то он может вернуть деньги за услуги почты. Все, что нужно для этого сделать – воспользоваться функцией "Открыть спор".

3. Как подготовиться к покупке

Любой покупатель имеет право вернуть товар, который ему не подошел по определенным причинам, однако возвращения из зарубежных сайтов может занять немного больше времени, чем сходить и вернуть товар в магазин. Поэтому предварительно, перед тем, как заказать вещь с интернет-сайта рационально будет найти похожий бренд в офлайн магазинах своего города. Поскольку размерная сетка американских и британских магазинов существенно отличаются от наших.

Особенно уместным примерить предварительно желаемую вещь в офлайн магазине, если это касается обуви. Ведь, размерная сетка в Великобритании и США достаточно различается с украинской.

4. Примеры – что, где, почем

Редакция сайта Finance.ua решила провести эксперимент и узнать сколько получится сэкономить, заказывая одни и те же товары на разных сайтах.

Сравнение цен бюджетной вещи

Массажер для спины на сайте одного из украинских магазинов стоил 1,4 тысячи гривен, а к примеру такая же модель на сайте Aliexpress можно приобрести всего за 625 гривен. То есть вы заплатите более чем в два раза меньше, и значительно сэкономите.

Но в покупке с сайта Aliexpress были и свои минусы. В украинском магазине к заказу шел подарок – массажер-паучок для головы, который стоит 50 – 100 гривен, и покупку доставили бы на следующий день, а вот посылку с Aliexpress придется ждать около трех недель.

Сравнение цены вещей класса люкс

Если говорить о более люксовом сегменте одежды, обуви и аксессуаров, то иностранные мультибрендовые магазины тоже выигрывают в цене. Даже в случае растаможивания товары у них обойдутся дешевле, чем их покупка в столичном ЦУМе, магазинах Helen Marlen и других магазинах класса люкс. Так, к примеру, сумку французского бренда See by Chloe, которая в ЦУМе на момент сравнения цен стоила 11250 гривен, а на модной онлайн платформе Farfetch ее можно было купить за 247 евро.

Правда, за ее растаможку придется заплатить еще 44,1 евро или около 1250 гривен. Однако, даже если учесть затраты на растаможку в конечном итоге сумка обойдется в 2911 евро или в около 8150 гривен. Поэтому фактически получаем разницу в 3100 гривен.

Стоит напомнить, что в любой покупке можно сэкономить, если оплачивать ее карточкой с кэшбэком. Согласитесь, приятно, когда банк вам доплачивает за то, что вы тратите свои деньги.

Подробнее Действенные способы экономии с помощью кэшбэка

5. Доставка

В таких сайтах, как Aliexpress, Joom, Alibaba и так далее есть прямая доставка в Украину, которая обойдется покупателю в несколько долларов, или совсем бесплатно. А вот с заказами из США и Европы ситуация значительно сложнее, поскольку у практически всех магазинов нет прямой доставки в Украину, или же она может обойтись в сумму более 50 долларов.

Однако не стоит расстраиваться, ведь вам на помощь может прийти одна из форвардинговых компаний, которая занимается доставкой покупок из-за рубежа. В среднем услуги такой компании будет стоить примерно 4 – 5 долларов за доставку килограмма груза морем и примерно в два дороже – самолетом. В первом случае посылку придется ждать около месяца. Во втором около 5 – 8 дней.

Среди форвардинговых компаний наиболее популярны такие, как:

Нова Почта

Big-Basket

USAinUA

EasyExpress

Meest.us

Shopfans

6. Растаможка

Если при покупке вы превысили лимит в 100 евро, то предварительно придется заплатить растаможку и налог. После того как посылка прибудет в Украину, с вами свяжется перевозчик, или пришлет смс и сообщит о том, что для ее растаможки нужно уплатить налог и пошлину. Это также должно быть отражено на сайте перевозчика: после оформления и оплаты покупки магазин даст трекинг-номер, по которому можно отследить текущий статус и место расположения посылки. Далее возможны два варианта:

Перевозчик сам оформит все документы, рассчитывается с таможней и возьмет с вас за эти услуги деньги. Например, в Новой Почте таможенное оформление стоит 3% от той части суммы покупки, что превышает € 100. Вы можете сами все оплатить и сэкономить средства. Чтобы растаможить самостоятельно свои покупки нужно будет подъехать на таможню с паспортом и ИНН, заполнить декларацию, в которой нужно описать товар, указать его стоимость. После этого вам на руки дадут квитанцию, которую можно оплатить в любом банке, а уже после оплаты счета вы сможете забрать свой заказ. Однако, еще у покупателей есть еще один вариант. Так, если вы решили воспользоваться услугами форвардинговой компании, то вам явно предложат вариант когда компания по поручению клиента оформит на себя и покупку товара, и его растаможку. В таком случае имя клиента вообще не будет никак фигурировать и вместо 20% НДС и 10% пошлины, которые начисляются на все, что более 100 евро, они возьмут за услуги от 10% до 20% от полной стоимости покупки.

7. Как сэкономить на растаможке

Стоит начать с того, что новые изменения не коснулись правил личного ввоза товаров, общая стоимость которых не превышает 500 евро (1000 евро в аэропортах). То есть все, что ввозится в пределах этих лимитов, налогом не облагается. Но таким образом удастся сэкономить только в том случае, когда у вас есть плановая поездка: путешествие, или командировки.

Еще одним путем сэкономить на покупках за границей – искусственно занизить стоимость посылки, которая пересылается. Об этом можно попробовать договориться с продавцом или форвардинговой компанией. Однако, стоит заметить, что такой способ не совсем легальным и имеет много рисков. Так, если таможенники докажут, что указанная цена явно ниже рыночной, то вам придется нести административную ответственность. К тому же если сумма скрываемых налогов более 300 тысяч гривен, то и уголовную ответственность.

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