Экономный онлайн-шопинг: как выгодно заказывать товары из Польши

27 июня 2021 , 09:56
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Источник:

24 канал

Покупая вещи онлайн, можно немало сэкономить, однако следует учитывать такие нюансы, как доставка, денежный лимит, правильность оформления заказа и еще множество аспектов. Именно поэтому Экономика 24 собрала основные правила онлайн-покупок на польских сайтах, чтобы шопинг был удачным.

Чем привлекают иностранные сайты

Иностранные сайты преимущественно привлекают украинского покупателя широким ассортиментом товара, приятными ценами и гибкой системой лояльности. Еще одним положительным моментом онлайн-шоппинга является то, что у большинства сайтов – собственное мобильное приложение с помощью которого потребитель может отследить свою покупку где угодно и в любой момент. Также в таких приложениях всегда приходят уведомления о прибытии посылки в пункт назначения и сообщения об акциях и скидках на сайте. 

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Поскольку Польша граничит с Украиной, то на заказ придется ждать не так долго, как заказывая, например, из США или Китая. К тому же на территории Польши достаточно много популярных онлайн-сайтов, в том числе не только европейские, но и уже упомянутые американские, как пример Amazon или eBay.

Какие сайты популярны в Польше

Интернет-сайт  Allegro

Allegro – крупнейший интернет-сайт в Польше. Его выделяет среди других то, что на нем можно купить что угодно. На сайте предлагают свои услуги более 100 тысяч маленьких и больших польских фирм среди которых не малая конкуренция за потребителя. Все потому, что один и тот же товар могут продавать одновременно несколько продавцов, также он может быть уже в употреблении, о чем открыто указано. Поэтому, покупатель может решить, чья именно цена будет наиболее приятная для его кошелька. 

На сайте пользователь может выбирать товары из таких разделов, как: электроника, мода, дом, огород, ребенок, красота, здоровье, спорт и туризм, билеты на различные события и фестивали и тому подобное. Соответственно каждый может найти необходимое именно ему: товары для детей, одежда, телевизоры, компьютеры, бытовую технику, мебель и даже автозапчасти.

Как совершить покупку на Allegro

Пользователь может сразу на главной странице ввести, что именно его интересует и искать уже в соответствующей категории или мониторить категорию, которая заинтересовала в поисках выгодной покупки. Например, в разделе "мода" можно выбрать для кого именно должен быть продукт (для ребенка, женщины или мужчины) и сразу выбрать тип интересующего товара (сапоги, рубашка, джинсы и так далее). 

Особого внимания заслуживает раздел Allegro Lokalnie, поскольку здесь пользователь может не только найти уже бывшие в употреблении вещи (от автомобильных шин до телефонов и одежды) по очень приятной цене, но и купить услугу. Поскольку, в разделе также размещают объявления о предоставлении своих услуг, например, репетиторство. Искать объявления пользователь может по локации, которая его интересует. 

Ну и конечно, успешно совершить покупку на интернет-сайте Allegro сможет только зарегистрированный пользователь. Поэтому не забудьте убедиться, что вы действительно сумели зарегистрироваться, чтобы не расстроиться впоследствии, когда шопинг не удастся.

Преимущественно, совершать покупки на интернет-сайтах могут только зарегистрированные пользователи / Фото: Pexels

Интернет-гигант Amazon 

Amazon смело можно считать конкурентом Allegro. Однако, сайт вышел на польский рынок относительно недавно. Лишь 27 января 2021 года компания объявила, что предприниматели могут регистрироваться на интернет-платформе, до этого внутренние заказы размещались через платформу, созданную для немецкого рынка. Поскольку немецкая версия была доступна на польском языке. 

На Amazon есть несколько разделов со скидками: 

  • Today's deals – то есть предложение дня, где скидки достигают 90%. В этом разделе можно встретить любой товар, начиная от электронных журналов и заканчивая садовым инвентарем. Это одновременно, как преимущество, так и недостаток, ведь придется потратить иногда много времени, чтобы найти действительно что-то нужное. 
  • Open Box & Used – уцененные товары, где продаются товары в которых поврежденные упаковки, или же те, что уже пользовались.  
  • Outlet – так называемый сток, то есть товар, который покупатели так и не приобрели во время распродаж, что ранее устраивал сайт.
  • Coupons – раздел с купонами. Здесь пользователь не найдет товаров со скидками, однако сможет приобрести набор купонов и впоследствии использовать их при оформлении заказа. Купоны дают право на скидку до 25% на различные группы товаров.
Также заметьте, что совершать покупки на Amazon могут только зарегистрированные пользователи.

Фэшн интернет-сайт Zalando

Преимуществом сайта Zalando является то, что на его просторах покупатель может найти не только одежду и аксессуары на любой вкус и кошелек, но и товары для всей семьи. Ведь, доставка сборных покупок в Украину может выйти дешевле, поэтому такой момент – значительное преимущество. На просторах Zalando можно найти, как дизайнерские и брендовые вещи, так и различные сегменты масс-маркета.

Немецкий интернет-сайт, как и другие устраивает распродажи, предлагая скидки и различные акции, процент которых достаточно часто доходит до 80%. Стоит отметить, что скидки проводятся и на дизайнерские коллекции. Поэтому платформу Zalando можно считать источником дизайнерских образов. В общем, на сайте представлено около 200 брендов, в том числе такие, как: Love Moschino, Adidas Nike Wrangler Timberland Just Cavalli GEOX Armani Calvin Klein и другие.

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Как заказать товары из польских сайтов

Если вы хотите заказать товары из иностранных сайтов, то стоит детально изучить все варианты доставки и ее нюансы. В частности, товары из польских сайтов можно забрать в следующие способы:

  • Воспользовавшись услугами фирмы-посредника , оформив заявку на отделение почтовых операторов, таких как Укрпочта, Новая Почта, Meest Express, где преимущественно потом можно забрать заказ не только непосредственно в отделении, но и в почтомате.
  • Заказать доставку на прямую с сайта на адрес друга или подруги, которіе в даній момент проживают в Польше.
Заметьте, что в связи с эпидемией коронавируса доставка из иностранных сайтов может идти дольше, чем указано на сайте.

Стоимость посылки на прямо зависит от веса и тарифов почтового оператора / Фото Pexels

Через какую доставку заказывать выгоднее всего

Сервис myMeest 

  • Для того чтобы воспользоваться этим сервисом, нужно сначала зарегистрироваться в личном кабинете и получить ID.
  • При формировании заказа нужно указать ID, которое предоставил myMeest, и адресовать посылку к международному почтовому складу оператора в Польше.
  • Заметьте, что стоимость посылки нужно будет сразу оплатить, иначе склад ее не примет.
  • Преимущественно заказ в Украине будет идти от 6 до 10 дней со дня отправки посылки.
  • Цена за услуги будет зависеть от веса товара и почтового оператора в Украине, которого сервис myMeest выбирает самостоятельно (Meest Express, Укрпочта или Новая Почта). Также в зависимости от того это будет курьерская доставка, доставка через почтомат, или на почтовое отделение. 

Стоимость почтовых услуг сервиса myMeest

Конечная стоимость посылки зависит непосредственно от тарифов и веса у различных почтовых операторов, через которых ваш заказ будет отправлен по Украине.

  • Почтовое отделение Meest Express от 0,05 до 5 килограммов – 5,60 долларов (154,32 гривны) за посылку + 50 центов (13,70 гривны) за килограмм, от 5 до 50 килограммов – 5,50 долларов (155, 66 гривны) за посылку + 40 центов (10,96 гривны).
  • Отделение Новой Почты от 0,50 до 5 килограммов – 6,50 долларов (178,05 гривны) за посылку + 50 центов за килограмм, от 5 до 50 килограммов – 6,70 долларов (183,53 гривны) за посылку + 40 центов за килограмм.
  • Услуги Укрпочты от 0,05 до 5 килограммов – 5,70 долларов (156,14 гривны) за посылку + 50 центов за килограмм, от 5 до 50 килограммов – 5,60 долларов за посылку + 40 центов за килограмм.

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Новая Почта 

В Украине популярностью пользуются услуги Новой Почты (НП), а с недавнего времени почтовый сервис отправляет еще и заказ из Польши в Украину по принципу форвардинга. Форвардинг предоставляет возможность заказать товар без посредников, и получить сопровождение заказа. 

Что касается стоимости услуг, то они составляют 2,5 евро (82,30 гривны) за каждые 0,5 килограмма, а также на сайте сервиса есть почтовый калькулятор с помощью которого пользователь может рассчитать точную стоимость своей доставки. Однако, следует отметить, что в эту сумму не входит стоимость доставки по территории Украины и за нее придется заплатить отдельно в отделении почты. 

Как оформить доставку из польского сайта, с помощью услуг НП

  • Зарегистрироваться на сайте форвардингового сервиса NP Shopping.
  • Получить промежуточный адрес для доставки в Польшу.
  • Перейти на желаемый интернет-сайт, сделать заказ на полученный адрес, оплатить товар, после чего на ваш электронный адрес придет трек-номер посылки.
  • Ввести трек-номер и другую необходимую информацию для регистрации отправления на сайте NP Shopping и выбрать удобное почтовое отделение в Украине.
  • Далее ваш заказ придет на склад компании-партнера, а затем НП отправит его в Украину.

Укрпочта

С помощью услуг Укрпочты заказать напрямую доставку из польского сайта без посредников – невозможно. Поскольку, вам понадобится помощь кого-то постороннего проживающих в Польше и будет готов помочь вам с вашим заказом. Если же у вас есть такой человек, то вы можете оформить заказ на сайте оператора почтовой связи SMART Forwarding, а ваша посылка придет на адрес отделения или почтомата компании InPost. 

Далее ваш польский помощник может прислать посылку в Украину через SMART Forwarding. Однако, заметьте, что вес посылки не должен превышать 30 килограммов. Далее у вашего помощника будет два варианта, как вам прислать посылку: InPost "без принтера" и InPost курьер. Стоимость услуг будет зависеть от размера и веса вашей посылки и будет колебаться от 27 до 30 злотых (196,65 до 218,57 гривны) 

Сейчас Укрпочта оперативно напрямую доставляет заказ в Украине только с китайских сайтов, таких как AliExpress, или JOYBUY.

Денежные ограничения при заказах

Во время шопинга онлайн стоит помнить, что в Украине с 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в Налоговом кодексе. Так, если вы превысите лимит в 100 евро, то вам придется заплатить налог. Налог составит 20% НДС и 10% пошлины.

  • Как уплачивается налог: налог будет уплачиваться в гревневом эквиваленте, а его расчет будет осуществлен по курсу НБУ, который был в день подачи таможенной декларации. По состоянию на 25 июня курс НБУ составлял 32,79 гривны за 1 евро.
  • Как рассчитывается налог: к примеру, вы заказали за рубежом сумку, которая стоит 160 евро. Ее цена превышает беспошлинный лимит на 60 евро и из этой суммы придется заплатить таможне 18 евро налога: 12 евро НДС (20%) и 6 евро пошлины (10%).
Важно! Стоимость доставки не облагается пошлиной, только непосредственно стоимость вашей покупки.

Покупка стоимостью более 100 евро в Украине облагается налогом / Фото Pixabay

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Растаможка покупки

Если при покупке вы превысили лимит в 100 евро, то предварительно придется заплатить растаможку и налог. После того как посылка прибудет в Украину, с вами свяжется перевозчик, или пришлет смс и сообщит о том, что для ее растаможки нужно уплатить налог и пошлину. Это также должно быть отражено на сайте перевозчика: после оформления и оплаты покупки магазин даст трекинг-номер, по которому можно отследить текущий статус и место расположения посылки. Далее возможны два варианта:

  1. Перевозчик сам оформит все документы, рассчитается с таможней и возьмет с вас за эти услуги деньги. Например, в Новой Почте таможенное оформление стоит 3% от той части суммы покупки, превышающей 100 евро.
  2. Вы можете сами все оплатить и сэкономить средства. Чтобы растаможить самостоятельно свои покупки нужно будет подъехать на таможню с паспортом и ИНН, заполнить декларацию, в которой нужно описать товар, указать его стоимость. После этого вам на руки дадут квитанцию, которую можно оплатить в любом банке, а уже после оплаты счета вы сможете забрать свой заказ.
  3. Услуги форвардинговой компании. Если вы решили воспользоваться этим вариантом, то вам явно предложат вариант когда компания по поручению клиента оформит на себя и покупку товара, и его растаможку. В таком случае имя клиента вообще не будет никак фигурировать и вместо 20% НДС и 10% пошлины, которые начисляются на все, что более 100 евро, они возьмут за услуги от 10% до 20% от полной стоимости покупки.

Хотим сразу обратить ваше внимание на то, что если вы заказываете с интернет-сайта, то на растаможке сэкономить даже при большом желании – невозможно.

Автор: Дар'я Вереньова