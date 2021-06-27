Чем привлекают иностранные сайты

Иностранные сайты преимущественно привлекают украинского покупателя широким ассортиментом товара, приятными ценами и гибкой системой лояльности. Еще одним положительным моментом онлайн-шоппинга является то, что у большинства сайтов – собственное мобильное приложение с помощью которого потребитель может отследить свою покупку где угодно и в любой момент. Также в таких приложениях всегда приходят уведомления о прибытии посылки в пункт назначения и сообщения об акциях и скидках на сайте.

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Поскольку Польша граничит с Украиной, то на заказ придется ждать не так долго, как заказывая, например, из США или Китая. К тому же на территории Польши достаточно много популярных онлайн-сайтов, в том числе не только европейские, но и уже упомянутые американские, как пример Amazon или eBay.

Какие сайты популярны в Польше

Allegro – крупнейший интернет-сайт в Польше. Его выделяет среди других то, что на нем можно купить что угодно. На сайте предлагают свои услуги более 100 тысяч маленьких и больших польских фирм среди которых не малая конкуренция за потребителя. Все потому, что один и тот же товар могут продавать одновременно несколько продавцов, также он может быть уже в употреблении, о чем открыто указано. Поэтому, покупатель может решить, чья именно цена будет наиболее приятная для его кошелька.

На сайте пользователь может выбирать товары из таких разделов, как: электроника, мода, дом, огород, ребенок, красота, здоровье, спорт и туризм, билеты на различные события и фестивали и тому подобное. Соответственно каждый может найти необходимое именно ему: товары для детей, одежда, телевизоры, компьютеры, бытовую технику, мебель и даже автозапчасти.

Как совершить покупку на Allegro

Пользователь может сразу на главной странице ввести, что именно его интересует и искать уже в соответствующей категории или мониторить категорию, которая заинтересовала в поисках выгодной покупки. Например, в разделе "мода" можно выбрать для кого именно должен быть продукт (для ребенка, женщины или мужчины) и сразу выбрать тип интересующего товара (сапоги, рубашка, джинсы и так далее).

Особого внимания заслуживает раздел Allegro Lokalnie, поскольку здесь пользователь может не только найти уже бывшие в употреблении вещи (от автомобильных шин до телефонов и одежды) по очень приятной цене, но и купить услугу. Поскольку, в разделе также размещают объявления о предоставлении своих услуг, например, репетиторство. Искать объявления пользователь может по локации, которая его интересует.

Ну и конечно, успешно совершить покупку на интернет-сайте Allegro сможет только зарегистрированный пользователь. Поэтому не забудьте убедиться, что вы действительно сумели зарегистрироваться, чтобы не расстроиться впоследствии, когда шопинг не удастся.

Преимущественно, совершать покупки на интернет-сайтах могут только зарегистрированные пользователи / Фото: Pexels

Amazon смело можно считать конкурентом Allegro. Однако, сайт вышел на польский рынок относительно недавно. Лишь 27 января 2021 года компания объявила, что предприниматели могут регистрироваться на интернет-платформе, до этого внутренние заказы размещались через платформу, созданную для немецкого рынка. Поскольку немецкая версия была доступна на польском языке.

На Amazon есть несколько разделов со скидками:

Today's deals – то есть предложение дня, где скидки достигают 90%. В этом разделе можно встретить любой товар, начиная от электронных журналов и заканчивая садовым инвентарем. Это одновременно, как преимущество, так и недостаток, ведь придется потратить иногда много времени, чтобы найти действительно что-то нужное.

– Open Box & Used – уцененные товары, где продаются товары в которых поврежденные упаковки, или же те, что уже пользовались.

– Outlet – так называемый сток, то есть товар, который покупатели так и не приобрели во время распродаж, что ранее устраивал сайт.

– Coupons – раздел с купонами. Здесь пользователь не найдет товаров со скидками, однако сможет приобрести набор купонов и впоследствии использовать их при оформлении заказа. Купоны дают право на скидку до 25% на различные группы товаров.

Также заметьте, что совершать покупки на Amazon могут только зарегистрированные пользователи.

Фэшн интернет-сайт Zalando

Преимуществом сайта Zalando является то, что на его просторах покупатель может найти не только одежду и аксессуары на любой вкус и кошелек, но и товары для всей семьи. Ведь, доставка сборных покупок в Украину может выйти дешевле, поэтому такой момент – значительное преимущество. На просторах Zalando можно найти, как дизайнерские и брендовые вещи, так и различные сегменты масс-маркета.

Немецкий интернет-сайт, как и другие устраивает распродажи, предлагая скидки и различные акции, процент которых достаточно часто доходит до 80%. Стоит отметить, что скидки проводятся и на дизайнерские коллекции. Поэтому платформу Zalando можно считать источником дизайнерских образов. В общем, на сайте представлено около 200 брендов, в том числе такие, как: Love Moschino, Adidas Nike Wrangler Timberland Just Cavalli GEOX Armani Calvin Klein и другие.

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Как заказать товары из польских сайтов

Если вы хотите заказать товары из иностранных сайтов, то стоит детально изучить все варианты доставки и ее нюансы. В частности, товары из польских сайтов можно забрать в следующие способы:

Воспользовавшись услугами фирмы-посредника , оформив заявку на отделение почтовых операторов, таких как Укрпочта, Новая Почта, Meest Express, где преимущественно потом можно забрать заказ не только непосредственно в отделении, но и в почтомате.

Заказать доставку на прямую с сайта на адрес друга или подруги , которіе в даній момент проживают в Польше.

Заметьте, что в связи с эпидемией коронавируса доставка из иностранных сайтов может идти дольше, чем указано на сайте.

Стоимость посылки на прямо зависит от веса и тарифов почтового оператора / Фото Pexels

Через какую доставку заказывать выгоднее всего

Сервис myMeest

Для того чтобы воспользоваться этим сервисом, нужно сначала зарегистрироваться в личном кабинете и получить ID.

При формировании заказа нужно указать ID, которое предоставил myMeest, и адресовать посылку к международному почтовому складу оператора в Польше.

Заметьте, что стоимость посылки нужно будет сразу оплатить, иначе склад ее не примет.

Преимущественно заказ в Украине будет идти от 6 до 10 дней со дня отправки посылки.

Цена за услуги будет зависеть от веса товара и почтового оператора в Украине, которого сервис myMeest выбирает самостоятельно (Meest Express, Укрпочта или Новая Почта). Также в зависимости от того это будет курьерская доставка, доставка через почтомат, или на почтовое отделение.

Стоимость почтовых услуг сервиса myMeest

Конечная стоимость посылки зависит непосредственно от тарифов и веса у различных почтовых операторов, через которых ваш заказ будет отправлен по Украине.

Почтовое отделение Meest Express от 0,05 до 5 килограммов – 5,60 долларов (154,32 гривны) за посылку + 50 центов (13,70 гривны) за килограмм, от 5 до 50 килограммов – 5,50 долларов (155, 66 гривны) за посылку + 40 центов (10,96 гривны).

– Отделение Новой Почты от 0,50 до 5 килограммов – 6,50 долларов (178,05 гривны) за посылку + 50 центов за килограмм, от 5 до 50 килограммов – 6,70 долларов (183,53 гривны) за посылку + 40 центов за килограмм.

– – Услуги Укрпочты от 0,05 до 5 килограммов – 5,70 долларов (156,14 гривны) за посылку + 50 центов за килограмм, от 5 до 50 килограммов – 5,60 долларов за посылку + 40 центов за килограмм.

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В Украине популярностью пользуются услуги Новой Почты (НП), а с недавнего времени почтовый сервис отправляет еще и заказ из Польши в Украину по принципу форвардинга. Форвардинг предоставляет возможность заказать товар без посредников, и получить сопровождение заказа.

Что касается стоимости услуг , то они составляют 2,5 евро (82,30 гривны) за каждые 0,5 килограмма, а также на сайте сервиса есть почтовый калькулятор с помощью которого пользователь может рассчитать точную стоимость своей доставки. Однако, следует отметить, что в эту сумму не входит стоимость доставки по территории Украины и за нее придется заплатить отдельно в отделении почты.

Как оформить доставку из польского сайта, с помощью услуг НП

Зарегистрироваться на сайте форвардингового сервиса NP Shopping.

Получить промежуточный адрес для доставки в Польшу.

Перейти на желаемый интернет-сайт, сделать заказ на полученный адрес, оплатить товар, после чего на ваш электронный адрес придет трек-номер посылки.

Ввести трек-номер и другую необходимую информацию для регистрации отправления на сайте NP Shopping и выбрать удобное почтовое отделение в Украине.

Далее ваш заказ придет на склад компании-партнера, а затем НП отправит его в Украину.

Укрпочта

С помощью услуг Укрпочты заказать напрямую доставку из польского сайта без посредников – невозможно. Поскольку, вам понадобится помощь кого-то постороннего проживающих в Польше и будет готов помочь вам с вашим заказом. Если же у вас есть такой человек, то вы можете оформить заказ на сайте оператора почтовой связи SMART Forwarding, а ваша посылка придет на адрес отделения или почтомата компании InPost.

Далее ваш польский помощник может прислать посылку в Украину через SMART Forwarding . Однако, заметьте, что вес посылки не должен превышать 30 килограммов. Далее у вашего помощника будет два варианта, как вам прислать посылку: InPost "без принтера" и InPost курьер. Стоимость услуг будет зависеть от размера и веса вашей посылки и будет колебаться от 27 до 30 злотых (196,65 до 218,57 гривны)

Сейчас Укрпочта оперативно напрямую доставляет заказ в Украине только с китайских сайтов, таких как AliExpress, или JOYBUY.

Денежные ограничения при заказах

Во время шопинга онлайн стоит помнить, что в Украине с 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в Налоговом кодексе. Так, если вы превысите лимит в 100 евро, то вам придется заплатить налог. Налог составит 20% НДС и 10% пошлины.

Как уплачивается налог: налог будет уплачиваться в гревневом эквиваленте, а его расчет будет осуществлен по курсу НБУ, который был в день подачи таможенной декларации. По состоянию на 25 июня курс НБУ составлял 32,79 гривны за 1 евро.

Как рассчитывается налог : к примеру, вы заказали за рубежом сумку, которая стоит 160 евро. Ее цена превышает беспошлинный лимит на 60 евро и из этой суммы придется заплатить таможне 18 евро налога: 12 евро НДС (20%) и 6 евро пошлины (10%).