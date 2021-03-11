Высокий уровень заработных плат в Италии, по сравнению с Украиной, и теплый климат, привлекает многих украинских заробитчан, выезжающих за границу. Действенные советы, которые помогут украинцам не потратить лишнего, читайте на Экономика 24.

Аренда жилья

Пред тем как начинать поиски жилья в Италии стоит помнить, что стоимость будет зависеть от региона, города и непосредственно самого района проживания. Так снять жилье в центральной части страны, или же в прибрежных районах будет стоить арендатору значительно дороже. К тому же в Италии, так же как и в Украине придется отдельно еще платить за коммунальные услуги, ведь их цена не включена в стоимость аренды.

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Цены

В северной Италии цена за аренду малейшей квартиры может начинаться от 500 евро.

Цены в Милане за аренду жилья в месяц, включая коммунальные услуги:

За комнату – от 350 евро и до 600 евро, или выше.

За квартиру не в центре города – от 500 евро и цена может доходить до 1 тысячи евро, или выше.

За квартиру в центре города – около 1,5 тысячи евро.

В среднем снимать квартиру в Италии будет стоить около 800 евро в месяц.

Коммунальные услуги

Так же как и стоимость недвижимости зависит от района проживания, города и региона так и коммунальные платежи зависят от расположения, площади и типа жилья. Важно помнить, что тарифы различаются даже в зависимости от того праздничный сегодня день или нет и который час. К примеру, после 19:00 электричество стоит гораздо дешевле.

Средние тарифы на коммунальные платежи в Италии

потребления электроэнергии: один киловатт в час от 0,2 – 0,3 евро;

поставки газа: стоимость одного кубометра газа будет начинаться от 0,22 евро;

подача воды: за один куб придется заплатить от 1,37 евро;

абонентская плата за обслуживание сетей, поставляющих газ и электроэнергию: здесь цены будут для иностранцев значительно выше и придется заплатить около 25 евро, тогда как итальянцы заплатят лишь около 17 евро.

Как сэкономить на аренде жилья

Самый очевидный способ – найти работу, где работодатель будет предоставлять своим работникам бесплатное жилье, или же за весьма умеренную цену.

Правильный регион – помнить, что аренда жилья в южной части Италии самая низкая.

Социальное жилье – такое жилье рассчитано для итальянцев, не имеющих средств платить полную ренту, но на него также могут рассчитывать и иностранцы. Конечно, такой вариант больше подходит для трудовых мигрантов, которые уже достаточно долгое время находятся за рубежом. Для того чтобы претендовать на подобное жилье, нужно подать заявление в соответствующий орган. В общем, самым основным критерием является ваше финансовое положение на момент подачи заявления.

Кто может претендовать на социальное жилье : кроме итальянцев, имеют право подать заявление на получение социального жилья те, у кого имеется гражданство государства-члена Европейского союза, гражданам других государств и лицам без гражданства, имеющие постоянный вид на жительство в Италии или проживающих на законных основаниях в Италии, по меньшей мере, в течение двух лет и имеют вид на жительство, продолжительностью не менее 2-х лет, осуществляет регулярную трудовую деятельность по найму или автономно.

: кроме итальянцев, имеют право подать заявление на получение социального жилья те, у кого имеется гражданство государства-члена Европейского союза, гражданам других государств и лицам без гражданства, имеющие постоянный вид на жительство в Италии или проживающих на законных основаниях в Италии, по меньшей мере, в течение двух лет и имеют вид на жительство, продолжительностью не менее 2-х лет, осуществляет регулярную трудовую деятельность по найму или автономно. При рассмотрении заявлений учреждение, принимающее решение принимают во внимание такие факторы, как: суммарный доход членов семьи, количество членов семьи, состояние здоровья членов семьи, если один из членов семьи имеет физические недостатки, то такая семья может получить приоритет, количество детей на иждивении, возраст кормильца семьи.

Питание

Кроме вариантов готовить дома, предварительно скупаясь в магазинах, те у кого не предусмотрен обед на работе, могут воспользоваться следующими вариантами.

Бесплатная еда . В Италии есть благотворительная организация под названием "Катарис", что раздает еду и предоставляет ночлег. Обычно за помощью к организации обращаются не только бездомные, но и сами итальянцы, переживают трудные времена, а также трудовые мигранты. Поэтому если вы в Италии попали в затруднительное положение, то вполне можете обратиться за помощью.

. В Италии есть благотворительная организация под названием "Катарис", что раздает еду и предоставляет ночлег. Обычно за помощью к организации обращаются не только бездомные, но и сами итальянцы, переживают трудные времена, а также трудовые мигранты. Поэтому если вы в Италии попали в затруднительное положение, то вполне можете обратиться за помощью. Питание в заведениях . Во многих заведениях есть так называемое "меню дня" (menu al giorno), что является аналогом наших бизнес-ланчей. Обычно такие акционные предложения действуют начиная с 12:00 и примерно до 14:00. В зависимости от заведения на посетителя будет ждать разное меню, но скорее всего посетитель получит первое и второе блюдо.

. Во многих заведениях есть так называемое "меню дня" (menu al giorno), что является аналогом наших бизнес-ланчей. Обычно такие акционные предложения действуют начиная с 12:00 и примерно до 14:00. В зависимости от заведения на посетителя будет ждать разное меню, но скорее всего посетитель получит первое и второе блюдо. Фастфуд. Если времени на полноценный обед по акционному предложению нет, то можете купить так называемый фастфуд. Самым распространенным вариантом подобного обеда есть сеть "Paninoteca", где продаются хлебобулочные изделия с различными начинками. Простой и сытный перекус панино стоит около 3,5 евро. Также можно купить большой кусок пиццы в палатках, что будет стоить около 3 – 4 евро.

Покупка продуктов

Овощи и фрукты . Самые дешевые овощи и фрукты можно приобрести у местных фермеров, или же вы можете самостоятельно выращивать у себя на балконе некоторые овощи, поскольку достаточно теплый климат страны вполне позволяет такую практику.

. Самые дешевые овощи и фрукты можно приобрести у местных фермеров, или же вы можете самостоятельно выращивать у себя на балконе некоторые овощи, поскольку достаточно теплый климат страны вполне позволяет такую практику. Вывеска QUI . На подобных стеллажах в магазинах обычно выкладывают мясо, сыры, выпечку и соки, срок реализации которых заканчивается. Так вы можете сэкономить до 50% от стоимости продукта, которые еще вполне пригодны к употреблению.

. На подобных стеллажах в магазинах обычно выкладывают мясо, сыры, выпечку и соки, срок реализации которых заканчивается. Так вы можете сэкономить до 50% от стоимости продукта, которые еще вполне пригодны к употреблению. Не популярны торговые марки . В супермаркетах под названием "Low cost" продукция таких торговых марок, как: LIDL, Eurospin, Pam, Penny может быть значительно дешевле из-за того, что такие марки недостаточно популярные.

. В супермаркетах под названием "Low cost" продукция таких торговых марок, как: LIDL, Eurospin, Pam, Penny может быть значительно дешевле из-за того, что такие марки недостаточно популярные. Цены отличаются по регионам . Мы уже писали, что цены на жилье и коммунальные услуги различаются в зависимости от региона страны, однако это касается и цен на продукты питания также. Самыми дорогими городами являются Рим и Милан, но и здесь возможно сэкономить. Так в таких магазинах, как: Bennet, Coop, MD, SPAR и Carrefour время от времени бывают довольно не плохие скидки. Наиболее бюджетным магазином продуктов в Италии считается сеть магазинов Lidl.

. Мы уже писали, что цены на жилье и коммунальные услуги различаются в зависимости от региона страны, однако это касается и цен на продукты питания также. Самыми дорогими городами являются Рим и Милан, но и здесь возможно сэкономить. Так в таких магазинах, как: Bennet, Coop, MD, SPAR и Carrefour время от времени бывают довольно не плохие скидки. Наиболее бюджетным магазином продуктов в Италии считается сеть магазинов Lidl. Карточка на скидку. Достаточно неплохо сэкономить может помочь карта скидок в сети магазинов Esselunga. Для владельцев такой карты обычно действуют достаточно выгодные акции, которые помогают неплохо сэкономить желающим. Стоит добавить, что подобные карты могут без проблем оформить все желающие.

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Транспорт

Общественный транспорт

Общественный транспорт является одним из наиболее распространенных способов передвижения в любом городе. Конечно, сэкономить на пользовании общественным транспортом можно с помощью проездных билетов.

Приблизительные цены проездных билетов на месяц

Самая высокая цена проездного билета в городе Падуе – около 39 евро.

Самый бюджетным городом является Пиза, где стоимость билета пользователю обойдется в около 27 евро.

В Риме, Флоренции и Милане – в среднем стоимость составит 35 евро.

Виды проездных билетов

Региональные транспортные компании предлагают различные виды льготных проездных – детские, специальные абонементы для студентов, молодежи до 26 лет, пенсионеров и тому подобное.

Передвижения автомобилем

С помощью услуги "car sharing" любой может значительно сэкономить на содержании автомобиля, страховке и собственно расходах на бензин. Что касается дешевого бензина или метана, то можете заправлять авто, пользуясь услугами "Белых АЗС" (pompe bianche).

Что такое pompe bianche Pompe bianche – независимые дистрибьюторы, которые не являются представителями топливных компаний. Цены на таких заправках не содержать надбавки за так называемый "бренд".

Разновидность электричек и поездов внутри страны

Egionale – электричка, которая останавливается практически на всех станциях.

RegionaleVeloce – электричка-экспресс, которая останавливается не на всех станциях.

Intercity и Frecciabianca – поезда, которые останавливаются только на крупных станциях.

Italo, Frecciarossa и Frecciaargento – скоростные поезда, которые останавливаются только в крупных городах.

Штрафы! Хотя контроллеров в городском транспорте мало, но все же не стоит ездить зайцем, ведь если поймают, то недобросовестному иностранному пассажиру не только выпишут штраф, но и он рискует не получить визу в следующий раз. Если не оплатить штраф, то вам вполне могут не открыть визу в следующий раз на всю шенгенскую зону. Билеты продаются не в специализированных киосках, а в палатках с газетами и табачными изделиями.

Досуг и шопинг

Если вы приехали в Италию на заработки, то это вовсе не означает, что должны воздерживаться от досуга. Ведь, вполне возможно на этом сэкономить.

Скидки по купонам . Путешествия, покупки, электротехника, дегустации, ужины в ресторанах, услуги салонов красоты, спортзалов – все это можно получить со скидками до 80%. Достаточно воспользоваться услугами Groupon, PoinX, и Groupalia или подписаться на страницы сайтов, раздающих купоны на фейсбук, как Omaggiomania или DCC.

. Путешествия, покупки, электротехника, дегустации, ужины в ресторанах, услуги салонов красоты, спортзалов – все это можно получить со скидками до 80%. Достаточно воспользоваться услугами Groupon, PoinX, и Groupalia или подписаться на страницы сайтов, раздающих купоны на фейсбук, как Omaggiomania или DCC. Бесплатные журналы и газеты . Оформив библиотечный абонемент в Италии можно не только брать в библиотеке книги, но и журналы, газеты, видео и даже аудио диски.

. Оформив библиотечный абонемент в Италии можно не только брать в библиотеке книги, но и журналы, газеты, видео и даже аудио диски. Одежду . По всей Италии в аутлетах происходят сезонные распродажи два раза в год: зимой с 4 января по 6 марта и летом с 7 июля по 4 сентября. Даты начала и конца распродаж могут немного отличаться в разных регионах Италии.

. По всей Италии в аутлетах происходят сезонные распродажи два раза в год: зимой с 4 января по 6 марта и летом с 7 июля по 4 сентября. Даты начала и конца распродаж могут немного отличаться в разных регионах Италии. Музеи. Время от времени в Италии происходят "ночи в музеях", когда все музеи открыты всю ночь и вход обойдется в символическую сумму или вовсе и совершенно бесплатно.

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