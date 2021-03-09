Как экономно жить в Чехии: лайфхак для украинских заробитчан
Чехия привлекает украинских заробитчан своей стабильной экономикой и значительно более высокими зарплатами. Однако, чтобы не потратить лишнего, стоит принять во внимание лайфхак, которыми пользуются сами чехи.
Источник:24 канал
Аренда жилья
Арендовать жилье через риелторов распространенный способ, но далеко не самый дешевый. Если вы хотите сэкономить при поиске жилья, то вам на помощь могут прийти тематические группы в социальной сети фейсбук. Ведь вы там можете убедиться в том, что жилье в аренду вам предлагают реальные люди, а не мошенники. Еще одним способом сэкономить на аренде жилья – искать работу, где сразу предлагают бесплатное жилье вместе с трудоустройством. К примеру, на сайте Jobportal в таких вакансиях всегда пометка "Бесплатное жилье".
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Цены на аренду жилья в Чехии
- Квартира: в маленьких городах цена будет значительно ниже и начинаться с 8 тысяч крон, однако может достигать 20 тысяч крон, или же выше. Также в значительной степени на цену будет влиять и месторасположение и условия.
- Комната: в среднем цена будет начинаться от 6 тысяч крон до 8 тысяч крон, в зависимости от того это будет комната в Праге или в небольшом городе.
- Кровать: так называемое койко-место может стоить иностранцу от 2 до 5 тысяч крон.
Популярные группы в фейсбуке по поиску жилья
Коммунальные услуги
В Чехии цена коммунальных платежей достаточно высокой, а следовательно около трети всех расходов занимает именно оплата платежек. Однако, качество коммунальных услуг в стране достаточно высокое. В значительной степени на это влияет тот фактор, что жители страны могут выбирать себе поставщика услуг.
Цены коммунальных услуг
На цены в коммунальной платежке будут влиять такие факторы, как: количество лиц, проживающие вместе и приборы которыми они будут пользоваться. В среднем семья из трех человек тратит на коммунальные услуги около 240 евро, а за различные услуги на одного будут примерно следующие:
- Электричество, отопление и горячая вода – около 40 евро.
- Обслуживание подъезда – около 5 евро.
- Остальные расходы составят такие услуги, как: расходы на газ, кабельное, канализацию, ремонт в доме, и тому подобное.
Как сэкономить
Активист из экологической организации "Duha" Ян Пинчьос в комментарии для радио Свобода отмечает, что сами чехи считают себя расточительными, ведь они на четвертом месте в Европе по потреблению электроэнергии. Он вместе с единомышленниками разработал проект "Не плати", что должно подтолкнуть людей не тратить деньги на то, что им не нужно. Главная идея проекту – призыв беречь ресурсы нашей планеты.
Проект "Не плати" / Фото радио Свобода
По меньшей мере, следует утеплить все окна и щели. Лучше один раз потратиться на современную технику, которая потребляет меньше. Также заменить все лампочки на энергосберегающие,
– отмечает господин Пиньос.
Покупка продуктов
Полезным дополнением для желающих сэкономить на покупке продуктов в супермаркетах может стать приложение kupi.cz. С помощью приложения, которое можно скачать как на операционную систему Android, так и на IOS, пользователь может просматривать актуальные акционные предложения в разных супермаркетах.
Общественный транспорт
Самым дешевым способом передвижения в любом городе конечно есть общественный транспорт. В Чехии возможно передвигаться по городу с помощью: метро, трамвая, автобуса, фуникулера. Однако, если вы хотите сэкономить, то стоит приобрести проездной билет с которым вы немного сможете уменьшить свои расходы на транспорт.
В Чехии проездной билет бывает двух видов:
- Обычный, что стоит около 670 крон в месяц.
- Именной – на таком проездном билете будет размещено ваше фото и данные о личности, им обладает. Такой билет изготавливают на заказ, но цена будет ниже обычного и составит около 540 крон в месяц.
Мобильная связь
Прежде чем выбирать мобильного оператора, будет уместным для себя определить чем именно вы будете пользоваться больше всего: звонками за границу или в пределах страны, смс, или же для вас важно лишь наличие интернета.
Наиболее распространенными чешскими операторами связи являются:
- Vodafone CZ. Сайт Europa Workintense выделяет этого мобильного оператора, как безусловного лидера среди работников, поскольку в тарифный план, примерно в 200 крон, сразу включены звонки в пределах Чехии, стоящих около 3,5 крон за минуту и возможность выбрать 4 номера на которые пользователь сможет звонить по сниженной стоимости за около 1,9 кроны, смс сообщения, будут стоить в пределах 1,9 кроны, интернет из расчета 100 мегабайт за сумму около 49 кроны и звонки заграницу – около 5,04 кроны.
- T-mobile – является самым популярным среди местных жителей и предлагает пользователям услуги в среднем по такой цене: стоимость карты – 200 крон, звонки в пределах Чехии по 3,9 кроны, звонки в Украину по 12 крон, а смс по 1,9 кроны.
- O2 (Telefónica) – также пользуется достаточно большой популярностью среди местного населения. Особенностью мобильного оператора является то, что потребитель может приобрести не только типичный тарифный план, но и тарифный пакет, предназначенный для путешественников под названием Go online.
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