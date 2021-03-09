Чехия привлекает украинских заробитчан своей стабильной экономикой и значительно более высокими зарплатами. Однако, чтобы не потратить лишнего, стоит принять во внимание лайфхак, которыми пользуются сами чехи.

Аренда жилья

Арендовать жилье через риелторов распространенный способ, но далеко не самый дешевый. Если вы хотите сэкономить при поиске жилья, то вам на помощь могут прийти тематические группы в социальной сети фейсбук. Ведь вы там можете убедиться в том, что жилье в аренду вам предлагают реальные люди, а не мошенники. Еще одним способом сэкономить на аренде жилья – искать работу, где сразу предлагают бесплатное жилье вместе с трудоустройством. К примеру, на сайте Jobportal в таких вакансиях всегда пометка "Бесплатное жилье".

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Цены на аренду жилья в Чехии

Квартира: в маленьких городах цена будет значительно ниже и начинаться с 8 тысяч крон, однако может достигать 20 тысяч крон, или же выше. Также в значительной степени на цену будет влиять и месторасположение и условия.

в маленьких городах цена будет значительно ниже и начинаться с 8 тысяч крон, однако может достигать 20 тысяч крон, или же выше. Также в значительной степени на цену будет влиять и месторасположение и условия. Комната: в среднем цена будет начинаться от 6 тысяч крон до 8 тысяч крон, в зависимости от того это будет комната в Праге или в небольшом городе.

в среднем цена будет начинаться от 6 тысяч крон до 8 тысяч крон, в зависимости от того это будет комната в Праге или в небольшом городе. Кровать: так называемое койко-место может стоить иностранцу от 2 до 5 тысяч крон.

Популярные группы в фейсбуке по поиску жилья

Коммунальные услуги

В Чехии цена коммунальных платежей достаточно высокой, а следовательно около трети всех расходов занимает именно оплата платежек. Однако, качество коммунальных услуг в стране достаточно высокое. В значительной степени на это влияет тот фактор, что жители страны могут выбирать себе поставщика услуг.

Цены коммунальных услуг

На цены в коммунальной платежке будут влиять такие факторы, как: количество лиц, проживающие вместе и приборы которыми они будут пользоваться. В среднем семья из трех человек тратит на коммунальные услуги около 240 евро, а за различные услуги на одного будут примерно следующие:

Электричество, отопление и горячая вода – около 40 евро.

Обслуживание подъезда – около 5 евро.

Остальные расходы составят такие услуги, как: расходы на газ, кабельное, канализацию, ремонт в доме, и тому подобное.

Как сэкономить

Активист из экологической организации "Duha" Ян Пинчьос в комментарии для радио Свобода отмечает, что сами чехи считают себя расточительными, ведь они на четвертом месте в Европе по потреблению электроэнергии. Он вместе с единомышленниками разработал проект "Не плати", что должно подтолкнуть людей не тратить деньги на то, что им не нужно. Главная идея проекту – призыв беречь ресурсы нашей планеты.

Проект "Не плати" / Фото радио Свобода

По меньшей мере, следует утеплить все окна и щели. Лучше один раз потратиться на современную технику, которая потребляет меньше. Также заменить все лампочки на энергосберегающие,

– отмечает господин Пиньос.

Покупка продуктов

Полезным дополнением для желающих сэкономить на покупке продуктов в супермаркетах может стать приложение kupi.cz. С помощью приложения, которое можно скачать как на операционную систему Android, так и на IOS, пользователь может просматривать актуальные акционные предложения в разных супермаркетах.

Общественный транспорт

Самым дешевым способом передвижения в любом городе конечно есть общественный транспорт. В Чехии возможно передвигаться по городу с помощью: метро, трамвая, автобуса, фуникулера. Однако, если вы хотите сэкономить, то стоит приобрести проездной билет с которым вы немного сможете уменьшить свои расходы на транспорт.

В Чехии проездной билет бывает двух видов:

Обычный, что стоит около 670 крон в месяц.

Именной – на таком проездном билете будет размещено ваше фото и данные о личности, им обладает. Такой билет изготавливают на заказ, но цена будет ниже обычного и составит около 540 крон в месяц.

Стоит отметить, что в Чехии достаточно высокие штрафы за бесплатный проезд. Так не добросовестный пассажир будет вынужден заплатить около 850 крон.

Мобильная связь

Прежде чем выбирать мобильного оператора, будет уместным для себя определить чем именно вы будете пользоваться больше всего: звонками за границу или в пределах страны, смс, или же для вас важно лишь наличие интернета.

Наиболее распространенными чешскими операторами связи являются:

Vodafone CZ . Сайт Europa Workintense выделяет этого мобильного оператора, как безусловного лидера среди работников, поскольку в тарифный план, примерно в 200 крон, сразу включены звонки в пределах Чехии, стоящих около 3,5 крон за минуту и возможность выбрать 4 номера на которые пользователь сможет звонить по сниженной стоимости за около 1,9 кроны, смс сообщения, будут стоить в пределах 1,9 кроны, интернет из расчета 100 мегабайт за сумму около 49 кроны и звонки заграницу – около 5,04 кроны.

. Сайт Europa Workintense выделяет этого мобильного оператора, как безусловного лидера среди работников, поскольку в тарифный план, примерно в 200 крон, сразу включены звонки в пределах Чехии, стоящих около 3,5 крон за минуту и возможность выбрать 4 номера на которые пользователь сможет звонить по сниженной стоимости за около 1,9 кроны, смс сообщения, будут стоить в пределах 1,9 кроны, интернет из расчета 100 мегабайт за сумму около 49 кроны и звонки заграницу – около 5,04 кроны. T-mobile – является самым популярным среди местных жителей и предлагает пользователям услуги в среднем по такой цене: стоимость карты – 200 крон, звонки в пределах Чехии по 3,9 кроны, звонки в Украину по 12 крон, а смс по 1,9 кроны.

– является самым популярным среди местных жителей и предлагает пользователям услуги в среднем по такой цене: стоимость карты – 200 крон, звонки в пределах Чехии по 3,9 кроны, звонки в Украину по 12 крон, а смс по 1,9 кроны. O2 (Telefónica) – также пользуется достаточно большой популярностью среди местного населения. Особенностью мобильного оператора является то, что потребитель может приобрести не только типичный тарифный план, но и тарифный пакет, предназначенный для путешественников под названием Go online.

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