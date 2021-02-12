12 практических простых правил, к каким прибегают богачи, следуя которым вы сможете изменить внешний вид вашего сберегательного счета.

1. Правило 24 часов

Миллионеры соблюдают правило 24 часов. Даже несмотря на то, что им не надо задумываться над тем, могут ли они себе сейчас позволить определенную вещь они предпочитают дать себе немного времени прежде чем совершить покупку. Ведь, импульсивные покупки совершаются через эмоциональный триггер и часто в них нет необходимости. Задайте себе вопрос "хочу или нужно", и вы не будете тратить столько денег.

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2. Денежная диета

Безналичные счета без преувеличений удобны, однако недостаточно положительно влияют на ваши личные счета, особенно если там открыт кредитный лимит. Те кто тратят стратегически, предпочитают наличные перед картой, особенно для меньших покупок. Состоятельные живут так, чтобы держаться подальше от долгов.

3. Установите бюджет и придерживайтесь его

Согласитесь, звучит довольно банально, однако установление четкого бюджета на день и его соблюдение поможет вам сэкономить кучу денег. Проведите честный аудит "доходы против расходов" и ограничьте свои собственные расходы. Финансовые эксперты называют такой метод 50/30/20, где 50 – это основа, 30 – персональные расходы, а 20 – сбережения.

4. Тратьте на то, что помогает вам заработать

Вы не должны быть несчастными, чтобы сэкономить. Состоятельные люди тратятся на вещи, гарантирующих долгосрочное использование. Делайте покупки, помогающие вашей работе. Например, покупка хорошей и качественной техники, или собственного авто, если это сэкономит вам в перспективе расходы на дорогу в офис.

5. Вкладывайте в услуги, экономят ваше время

Состоятельные люди не уклоняются от расходов на услуги, которые могут сэкономить их время и избежать моральных страданий. Они сосредоточены на инвестировании, а не затратах. Доставка продуктов на дом, использование услуг прачечной, или же аренда относительно дорогих помещений, чтобы быть ближе к своей работе. Все это лишь добавляет качественное время в вашу жизнь. Такие вещи могут стоить дороже, однако они дают вам достаточно времени, чтобы заняться делами, которые делают вас счастливыми.

6. Неоценимый опыт

Миллионеры ведут яркий образ жизни, обогащая свой опыт, который, в свою очередь, делает их жизнь здоровее и краше. Они способны легко изменить ежедневную рутину и расходы на походы, прыжки с парашютом или путешествия.

7. Сначала счета, а потом все остальное

Понимание ваших ежедневных расходов – это то, что люди, которые умеют ловко управлять деньгами делают лучше нас. Они придерживаются следующего правила: оплачивать фиксированные расходы в первый день через автоматизированные системы. Такие системы дают четкое представление о том, как потратить остаток собственных средств.

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8. Список покупок на распродажу

Все мы любим распродажи. Однако, покупка вещей на распродаже не обязательно означает, что вы экономите. Какими бы ни были на первый вид распродажи они все равно в общем итоге заставляют вас потратить больше, покупая вещи, которые вам не нужны. Те кто хорошо разбирается в финансах советуют предварительно составлять список запланированных покупок, чтобы действительно сэкономить во время скидок.

9. Вкладывайте в то, что делает вас счастливым и здоровым

Покупайте вещи, которые делают вас счастливыми – это нормально. Состоятельные люди охотно вкладывают деньги в свои собственные хобби, если это делает их счастливыми и наполняет. Поэтому, если вы интересуетесь звездами, то приобретите себе телескоп. Конечно, если такие маленькие радости позволяет ваш бюджет.

10. Начинайте дни, или выходные без затрат

То кто умеют экономить, так же хорошо умеют контролировать свое желание тратить без необходимости. Старайтесь не тратить деньги каждую неделю или на выходных и придерживайтесь его.

11. Сохраните мелочь и используйте ее

Все ненавидят мелочь и как только вы бросите ее в сумку, то сразу же возбудит о ней. Однако, следует помнить, что каждая сэкономленная копейка – это заработанная копейка. Держите сдачу под рукой и пользуйтесь ею во время перерыва на кофе или обед, чтобы сократить до минимума ежедневные расходы.

12. Почините вещь перед тем, как от нее избавиться

Делая любую покупку состоятельные люди верят в ее качество, надеясь, что она прослужит долго. Поэтому они пропагандируют идею ремонта неисправных машин и устройств, прежде чем выбросить их на помойку. Ремонт вещей экономят ваши средства, в первую очередь и берегут планету.

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