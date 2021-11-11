Как экономить во время шопинга: действенные лайфхаки и полезные советы

В интернете без труда можно найти советы, как одеться стильно, однако как сделать это еще и бюджетно – задача не из легких. Во Всемирный день шопинга мы решили собрать действенные лайфхаки и советы, которые помогут не только сэкономить, но и совершить действительно удачные покупки.

Как подготовиться к шопингу

Прежде всего, собираясь на шоппинг, следует провести ревизию в шкафу и понять, каких вещей вам не хватает. Это не только убережет вас от импульсивных покупок, но и сэкономит время.

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Второй рациональный шаг – составить список необходимых вещей. Таким образом, вы будете испытывать меньший соблазн приобрести какую-то вещь только потому, что она сейчас на скидках.

Планируйте бюджет

Не стоит бежать на шоппинг сразу после того, как получили зарплату, поскольку вы рискуете потратить значительно больше, чем планировали. Поэтому предварительно лучше распланировать ваш бюджет и определить, какую сумму вы можете оставить на этот раз в магазинах.

Также, если вы планируете какую-то дорогую покупку, например, обувь или верхнюю одежду, то можете накопить нужную сумму предварительно в течение нескольких месяцев. Больше о том, как научиться не только планировать собственный бюджет, но и экономить – рассказывали здесь.

Распродажи: способ сэкономить или потратить еще больше

Акции многих способны побуждать купить незапланированную вещь. Мы заходим в магазин и видим скидку, например - 30% на кофточку. Она вроде бы хорошего качества и на нас села бы не плохо, а понимая, что мы покупаем ее на 50 – 100 гривен дешевле, мгновенно убеждаем себя в значительной экономии. Но разберемся, действительно ли это так?

На самом деле схема очень проста. Вы должны себя спросить, планировали ли покупать блузку такой модели и действительно ли это необходимая покупка. Если ответ будет "да", то вы действительно экономите, покупая вещи во время акций. Однако если первоначально потребности в этой покупке не было, то выходит, что вы потратили дополнительные средства и о сбережениях не может быть и речи.

Ревизия гардероба и составление списка – важные пункты перед походом на шоппинг / Фото Unsplash

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Возьмите друга на шоппинг

Идя с другом или подругой на шоппинг, вы не только сможете с ним посоветоваться по поводу какого-то фасона или вещи, но и сэкономить на акциях по типу "1+1=3" или "минус 50% на вторую вещь".

Если вы планируете покупать только одну вещь, то покупая еще одну, только ради скидки, наоборот потратите больше, чем планировали. Однако если вы купите две вещи по практически одинаковой цене, но на вторую вещь будет действовать скидка, то объективно сэкономите, разделив чек с подругой.

Будьте рациональными

Часто бонусные карточки и программа лояльности побуждают нас приобрести какую-то вещь в конкретном магазине. Таким образом, мы сами себе ограничиваем не только выбор ассортимента, но и не сравниваем цены с другими магазинами, что достаточно не рационально.

В других магазинах похожая вещь может стоить дешевле и вы сэкономите здесь и сейчас, а не из-за определенного количества накопленных бонусов/баллов. К тому же нет никакой гарантии, что вы не забудете об этих накопленных баллах и вообще их используете.

Идя на шоппинг с подругой или другом всегда можно сэкономить, разделив скидку или акции в магазине / Фото Pexels

Как сэкономить с помощью кешбэка

Кешбэк – еще один прекрасный способ сэкономить, не требующий значительных усилий. Он может действовать только в магазинах-партнерах банка кредитной картой которого вы пользуетесь или только на четко указанную группу товаров или услуг.

Но стоит сначала проверить на какие категории будет действовать кешбэк, это могут быть магазины с одеждой, продовольственные продукты, транспорт, развлечения, гостиницы и так далее. Однако в большинстве случаев клиент может ежемесячно сам выбирать, на какую группу товаров или услуг будет действовать кешбэк на этот раз.

Поэтому, планируя шопинг, вы можете заранее выбрать нужную вам категорию для возврата средств в виде кешбэка.

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Кешбэк – это возврат денег в обмен на произведенную покупку или оплаченную услугу / Фото Unsplash

Кешбэк во время онлайн покупок

Достаточно много иностранных сайтов предлагают своим пользователям возврат средств в виде кешбэка. Таким образом, они заинтересуют покупателя покупать вещи именно на их ресурсе. Для потребителей приятным моментом является то, что процент кешбэка может зачастую достигать даже 20%.

Онлайн шоппинг

Перед тем, как получить кешбэк, в некоторых банках нужно будет уплатить налог. Так, один из украинских банков, при выводе средств отмечает, что клиент должен уплатить налог на прибыль в размере 19,5%, который будет содержать НДФЛ + военный сбор.

Даже если вы поклонник офлайн шопинга, то не стоит пренебрегать покупкой вещей в интернете. Большинство смущает то, что, покупая одежду в интернете, у них нет возможности примерить ее и это в определенной степени лотерея.

Так что вы можете пойти на офлайн шоппинг, найти нужные вам вещи и дождаться скидок на интернет-ресурсах магазина. Например, во время "черной пятницы" в большинстве магазинах будут действовать скидки, но и очереди тоже будут не маленькие.

Но если вы накануне определитесь с вещами, которые хотите приобрести и запомните артикул, найти их в день скидок будет совсем не трудно. Также на практически всех сайтах есть специальная корзина, в которую вы можете предварительно сохранить вещи и затем купить их во время скидок.

Черная пятница (Black Friday) – всемирный день распродаж, приходящийся на пятницу после Дня благодарения в США. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж.

Преимущественно совершать покупки на интернет-сайтах могут только зарегистрированные пользователи / Фото Unsplash

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Сайты для сравнения цен

В настоящее время существует множество сайтов, где потребитель может сравнить цены на одинаковый товар. К примеру, можно воспользоваться поисковиком по магазинам Lyst. В строку поиска вам нужно будет ввести название нужного предмета одежды и дальше сравнить цены в различных интернет-магазинах.

Выбирайте качество, а не количество

Довольно часто в погоне за тем, чтобы сэкономить, как можно больше, мы покупаем менее качественные вещи. Но действительно ли это экономия – давайте разберемся. Важно при покупке товара учитывать его качество и актуальность. Кофточка, которая стоит 300 гривен уже через несколько циклов стирки, может потерять качество материала, а цвет будет не таким насыщенным.

Вместе с тем вы можете купить похожую кофту, однако втрое дороже. Сначала вам покажется, что вы переплатили, но если учесть, что предыдущую вы носили в течение месяца, а эту – года, то на самом деле сэкономили.

Во время шопинга следует обращать внимание не только на цену, но и состав изделия и его актуальность. Именно поэтому лучше выбирать классические базовые вещи, которые с течением времени будут оставаться уместными. Соответственно потребности покупать другие джинсы или пальто только потому, что ваше вышло из моды – не будет.

Покупая вещи, акцентируйте внимание не только не размер скидки, но и на качестве и актуальности изделия / Фото Unsplash