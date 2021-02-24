Всем известно, что самый быстрый способ добраться до пункта назначения –воспользоваться авиа сообщением. Однако, многие стремятся избегать этого способа, желая сэкономить. Поэтому к каким лайфхакам следует прибегнуть, чтобы путешествовать самолетом, экономя при этом – далее в материале Экономики 24.

1. Покупайте билеты в правильное время

При поиске авиа билетов следует помнить, что система авиа билетов, как котировки на фондовых биржах – может меняться каждые 15 минут. Из-за низкого спроса наиболее удачным временем для поиска билетов может быть поздняя ночь, или раннее утро.

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Билеты заранее . Билеты следует выбирать заблаговременно, где-то примерно за 3 – 4 месяца до путешествия. Ведь за год, или неделю до поездки обычно цена билетов будет не самая приятная для кошелька. Однако, бывают и исключения, когда за несколько дней до рейса цена самая низкая. Поэтому следует учитывать несколько у вас планированная поездка, чтобы не остаться без билета.

. Билеты следует выбирать заблаговременно, где-то примерно за 3 – 4 месяца до путешествия. Ведь за год, или неделю до поездки обычно цена билетов будет не самая приятная для кошелька. Однако, бывают и исключения, когда за несколько дней до рейса цена самая низкая. Поэтому следует учитывать несколько у вас планированная поездка, чтобы не остаться без билета. Конкретные дни недели . В некоторых авиа компаниях билеты могут быть дешевле на один и тот же рейс в разные дни. Так к примеру, обычно вылет в выходные дороже чем во вторник, среду и четверг.

. В некоторых авиа компаниях билеты могут быть дешевле на один и тот же рейс в разные дни. Так к примеру, обычно вылет в выходные дороже чем во вторник, среду и четверг. Сезонность . При выборе билетов следует учитывать сезонность, ведь понятно, что в Турцию или Египет в теплый сезон билеты будут самые дорогие, из-за повышенного спроса.

. При выборе билетов следует учитывать сезонность, ведь понятно, что в Турцию или Египет в теплый сезон билеты будут самые дорогие, из-за повышенного спроса. Правило Sunday Rule. Правило воскресенья придумали в Америке, поскольку там различают перелеты в служебных и личных целях. Так, согласно правилу, пассажир, который прилетит в любой день недели, должен провести в пункте назначения ближайшую ночь с субботы на воскресенье. Однако важно помнить, что это правило действует не во всех авиа компаниях, поэтому следует внимательно предварительно проверить.

2. Накапливайте бонусы

В большинстве авиакомпаний есть система накопления бонусов, миль, поинтов, баллов, которые впоследствии можно обменять на выгодную скидку, или на билет, неплохо сэкономив при этом. Так, к примеру, в компании Air Canada существует программа лояльности Aeroplan, а в British Airways – Executive Club. Однако, чтобы накопить достаточно, следует пользоваться услугами одной и той же авиа компании.

3. Отдавайте предпочтение лоукостерам

Лоукостеры наиболее бюджетный вариант, ведь компания предлагает низкую цену на билет в результате сокращения списка пассажирских услуг. Так пассажиру будет не доступен ряд стандартных опций, а именно:

еда во время перелета,

развлечения на борту,

страховка,

перевоз багажа, и так далее.

В Украине можно воспользоваться услугами таких лоукост компаний, как:

4. Путешествуйте с пересадками

Путешествия с пересадками не всегда достаточно удобны, однако это весьма хороший лайфхак, чтобы неплохо сэкономить, во время которого даже удастся посетить еще одну страну. Так вы, к примеру, можете не покупать сразу прямой рейс в пункт назначения, а поискать другие вариант, где время пересадки может быть даже длительностью около суток. Однако, можно использовать время с пользой и посмотреть местные достопримечательности. Поэтому, если вы любитель путешествий, то подобный вариант будет очень кстати.

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5. OpenJaw

OpenJaw – это незавершенный круговой маршрут, когда пункты прилета и отлета не совпадают. Например, прилетаешь из Киева в Берлин, а в Киев вылетаете из Дрездена. Или вылетаешь из Киева в Берлин, а возвращаешься из Берлина во Львов. Однако, если решите воспользоваться таким способом сэкономить, то стоит помнить, что из аэропорта до пункта назначения придется добираться наземным транспортом. Поэтому такой способ не всегда может оказаться дешевле, особенно, если "транзитный" аэропорт находится слишком далеко от конечного пункта, экономия денег на фоне временных затрат будет весьма сомнительной.

6. Билет в обе стороны

Наиболее распространенный лайфхак – покупать сразу обратный билет. Такая ценовая политика объясняется тем, что авиакомпании стремятся полностью укомплектовать рейс в обе стороны сразу. Стоит заметить, что довольно часто билет в обе стороны может стоить дешевле, чем в один.

7. Чартерные рейсы

Чартерные рейсы – это нерегулярные перевозки, выполняемые для конкретного заказчика. Чаще всего услугами таких рейсов пользуются различные туристические фирмы в "горячий" сезон, чтобы их клиенты могли сэкономить на авиа перелете. Обычно, приобрести билет без путевки достаточно сложно, однако возможно. В таком случае у вас будет два варианта:

спросить на прямую в туристическом агентстве, о направлении который вас интересует, воспользоваться специальным поисковыми сервисами вроде Aviasales, которые ищут чартерные рейсы, в том числе.

8. Путешествуйте без ручной клади

Если выбирать дешевые рейсы, или лоукостеры, то вам придется немало переплатить за дополнительный багаж, кроме ручной клади. Обычно ручная кладь варьируется в среднем от 5 до 10 килограммов. Поэтому вы можете заранее продумать ваш чемодан, избежав лишних вещей. Также, покупая билет даже на прямой рейс, или рейс государственной авиа компании дополнительный багаж может быть не включен в стоимость билета, поэтому вам придется немало переплатить за возможность взять более чем вмещает ручная кладь.

Главным плюсом ручной клади, кроме приятного бонуса вашему кошельку будет еще и тот момент, что вам не придется ждать свой багаж по прилету и его 100% не потеряют.

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