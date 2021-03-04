Технологии являются неотъемлемой частью любого бизнеса. Однако, прислушавшись к 7 советам, вы сможете не только оптимизировать работу, но и сэкономить с помощью них немало средств, увеличив тем самым прибыль.

1. Сократите использование бумаги

Печать всех бумаг не только негативно влияет на бюджет компании, но и является одновременно расточительством природного ресурса нашей планеты. Чтобы сократить расходы на печати бумаг директор информационных технологий в компании Castle Brands Андре Преотеаса, которая является нью-йоркским импортом премиум алкогольных напитков, предлагает инвестировать в дуплексный принтер.

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Он может печатать с обеих сторон страницы – вы сокращаете использования бумаги вдвое, это половина стоимости. Это особенно ценно при печати черновиков документов,

– господин Преотеаса.

2. Рекламируйте в Интернете

Ранее компании размещали рекламу в печатных изданиях, надеясь на успешную рекламу. С точки зрения бюджета это достаточно более выгодной является реклама в интернете. Ведь такая реклама позволяет отслеживать, во-первых, результаты, во-вторых, лучше понимать, что именно сработало, а что нет.

Директор по маркетингу в компании G5 Search Marketing Девин Дэвис отмечает, что с помощью именно рекламы в интернете возможно лучше понять кто ваш клиент и какая форма рекламы сработала лучше.

По результатам рекламы в Интернете и маркетингу компаниям удалось значительно сократили маркетинговые расходы, – господин Дэвис

3. Общение прежде всего

Оставаться всегда на связи особенно важно для представителей малого бизнеса. К примеру вы предоставляете курьерские услуги, или строите бизнес в сфере доставки и оставаться на связи для ваших сотрудников очень важно. Ведь, если они будут оснащены телефоном с доступом в интернет, то с ними сможет связаться не только клиент в любой момент, что сделал услугу, но сотрудники из офиса, если при заказе произошли какие-то изменения. То же касается и другого персонала и сфер деятельности, в работе вне офиса.

4. Не покупайте программное обеспечение по частям

Программное обеспечение всех видов имеет важное значение для функционирования и роста любого бизнеса. Покупка его частями и выборочно, конечно, негативно влиять на общие расходы компании. Однако, если вы, к примеру, заключите соглашение о приобретении корпоративных лицензий корпорации, то таким образом избежите напрасных трат. Ведь вы покупаете лицензионное программное обеспечение, снижая предварительные расходы, а также скидки на обновление и другие дополнительные услуги.

5. Убедитесь, что ваша технология надежно защищена

Финансовое влияние спамеров, хакеров и других незаконных вторжений на технологические сети компаний фактически не поддается конкретной финансовой оценке. Убытки от подобных действий недоброжелателей, во-первых, зря тратят ресурсы ваших сотрудников, во-вторых, влекут за собой затраты на ремонт и замену поврежденных или утраченных данных и файлов. Поэтому лишний раз убедиться, что технологическая сеть вашей компании надежно защищена максимально эффективным и актуальным решением.

Таким образом, вы не потратите кучу денег на борьбу с вирусами и другими проблемами,

– говорит Преотеаса.

6. Поощряйте работу дома

Хорошим средством сократить расходы на персонал на обслуживание офиса – удаленная работа. Для того чтобы обеспечить продуктивность и сократить расходы на управление сотрудниками, работающими вне рабочего места, стоит рассмотреть унифицированную коммуникационную систему, которая позволяет работникам отвечать на входящие звонки, проводить конференции и сотрудничать независимо от того, где они работают.

Директор по маркетингу канадской компании Mitel Кевин Джонсон отмечает по этому поводу, что инструменты для проведения конференций сотрудников больше не есть нормой только для крупных предприятий.

Удаленная работа помогает улучшить доступность и экономит время и деньги работников на поездках,

– Джонсон.

7. Компания не может себе это позволить

Согласитесь, что говорить о технологии – это одно, а найти средства на них – совсем другой вопрос. Однако, здесь не говорится о тезисе "Или все, или ничего". Если сейчас ваш бизнес не может себе позволить совсем новые технологии, то стоит изучить другие рентабельные для вас альтернативы, которые помогут работать вам эффективнее. А уже после инвестируйте в те технологии, которые позволяет ваш бюджет.

Вице-президент по маркетингу чикагской компании Telular Corp, которая производит беспроводные технологии, Шон Уэлш говорит о том, что такие технологические продукты, как фиксированные беспроводные терминалы, которые служат мостиком между аналоговым и цифровой связью, могут быть установлены быстро, легко и с минимальным воздействием на бизнес-операции в целом.

Как только бизнес будет готов перейти к новым технологиям, мостовые устройства можно будет легко заменить, не тратя денег,

– Шон Уэлш.

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