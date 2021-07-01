Как экономить на мобильной связи: действенные советы

Без мобильной связи трудно себя представить в современном мире. На первый взгляд, может показаться, что услуги мобильного оператора стоят не так уж и много, но за год набегает не малая сумма. Однако, сэкономить на этом вполне реально, как именно – рассказываем далее.

Тарифный план

Тарифный план должен быть выгодным и актуальным

Первое, что следует проверить – ваш тарифный план и выяснить какие именно услуги входят в него. Ведь большинство из нас даже не помнят его названия, не говоря уже о различных нюансах тарифного предложения от оператора за которое платят каждый месяц.

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Можно ли изменить тарифный план без вашего ведома

Тарифный план оператор может изменить без вашего ведома. Вы подумаете, что это невозможно, однако – это вполне законно. Все дело в том, что согласно закону, оператор должен оповестить своих потребителей мобильных услуг за 10 дней до изменений, но из-за того, что преимущественно они зарегистрированы как СМИ, то могут просто оповестить о них на своем сайте.

Поэтому, в конце концов, через такие метаморфозы в вас могут не только измениться условия тарифного плана, например, меньше минут на другие номера или выше плата за смс, но и вырасти его стоимость.

Точный набор услуг в тарифе

При выборе тарифного плана важно проанализировать какие именно вам услуги актуальны: продолжительность звонков, количество интернета и смс и тому подобное. Ведь, иногда дешевле может выйти просто дополнительно заплатить за какую-то услугу, а не покупать более дорогой тариф.

Так, к примеру, вы можете обычно осуществлять краткосрочные звонки, поэтому для вас важно какая стоимость первой минуты соединения и следующая. Бывает так, что первые минуты дорогие, а чем дольше вы говорите – тем меньше заплатите. Поэтому, обязательно интересуйтесь даже такими мелкими моментами.

Также вы можете приобрести телефон с гнездом сразу для карточек нескольких операторов и таким образом экономить не только собственные средства, но и средства своих близких. Но если в вашем телефоне только одно гнездо, то не спешите расстраиваться, ведь сейчас у большинства операторов доступна опция электронной сим карты.

Сэкономить на мобильной связи вполне реально, нужно только быть внимательным к мелочам / Фото Pexels

Экономьте с помощью интернета

Старайтесь заменять внутрисетевые звонки и общаться с помощью VoIP-сервисов. Имеется в виду Skype, Google, Viber и другие. Также вы можете более активно использовать мессенджеры вроде Telegram, WhatsApp или Facebook.

У большинства из нас дома и так уже установлен Wi-Fi за который вы ежемесячно платите, или вполне реально поймать бесплатную сеть на улице или в другом заведении и в такой способ немного сэкономить.

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Избавьтесь от лишнего

Довольно часто большинство из нас переплачивает из-за своей невнимательности, или лени. Большое количество операторов мобильной связи, в погоне за тем, чтобы получить как наибольшую прибыль, подключает своим пользователям дополнительные услуги. Например, вам приходит смс, что вместо гудков у вас теперь будет играть мелодия последнего хита. Сейчас эта услуга бесплатная, однако, если вы хотите ее в дальнейшем отключить, то нужно об этом сообщить оператору.

Таким образом, большинство даже не задумываясь, просто блокирует экран своего смартфона и продолжает заниматься собственными делами, а через несколько минут и совершенно забывает об этом смс. Однако, через некоторое время, навязанная услуга перестает быть бесплатной и с вас начинает снимать дополнительные средства. В случае, если у вас еще и настроено автоматическое списание средств с карты, то вы вообще можете даже и не догадываться, что платите лишние деньги.

Поэтому, чтобы не тратить деньги зря, а лучше приумножать их, не забывайте проверять сайт вашего мобильного оператора, время от времени, и анализировать актуальность для себя услуг, которыми пользуетесь.