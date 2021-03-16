Различные косметические средства занимают львиную долю нашего ежемесячного бюджета. На чем действительно возможно сэкономить и какими лайфхаками стоит воспользоваться при выборе косметических средств, читайте на Экономика 24.

На чем не стоит экономить

Заплатить меньше – не всегда значит действительно сэкономить, а говоря о средствах по уходу за лицом и декоративную косметику следует помнить, что нужно быть особенно внимательным. Поэтому предлагаем для начала определиться с теми категориями товаров на которых экономить не стоит. Ведь скупой платит дважды.

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Перечень категорий на которых экономить не стоит:

кремы для лица и век,

тональная основа и консилер,

пудра, румяна и хайлайтер,

базовые тени матовой текстуры,

парфюмерия,

кисти для макияжа.

Не экономьте на тональной основе и кремах

Из-за того, что мы тональную основу и любые кремы наносим непосредственно на нашу кожу следует отдавать предпочтение только качественной продукции и на это есть два весомых аргумента.

Если средство не качественное, то он может как минимум забить ваши поры, а в худшем случае может привести к аллергической реакции, или же высыпаниям. Если тональная основа будет не качественная, то скорее всего не продержится на вашем лице достаточно долго, а значит вам придется несколько раз в день переделывать макияж. Поэтому вы будете ежемесячно тратить большое количество продукта, а следовательно инвестиция в некачественный продукт весьма сомнительна.

Почему не стоит экономить на духах

Духи это та продукция, которую мы распыляем не только на одежду, но и на кожу. Поэтому, если вы решите сэкономить на парфюмерной продукции, то есть большой риск того, что вы получите аллергическую реакцию, или даже незначительный ожог.

Все потому, что довольно часто производители дешевых средств экономят на составляющих своего продукта, чтобы их цена была максимально низкая. Поэтому лучше отдайте предпочтение туалетной воде, или же парфюмированным спреям вместо сомнительных духов с низкой ценой.

Как сэкономить на косметике

Перечень категорий на которых вполне возможно сэкономить:

Карандаши для губ.

Туш.

Кстати, есть два простых лайфхак для любой туши:

Если ваша любимая тушь уже закончилась, то можете подарить ей еще одну жизнь. Для этого только нужно добавить в продукт несколько капель раствора для контактных линз или глазные капли. Используйте кисточку от старой туши, которая вам нравилась с новым бюджетным продуктом. Добавляет ресницам объем и подкручивает их аппликатор, а не сам продукт. Поэтому можете смело использовать косточку от другой туши.

Блеск для губ.

Тени для бровей.

Кремы для рук и ног.

Интересный факт. В 2013 году финансовый сайт Mint.com опубликовал интересное исследование согласно которому женщина тратит на косметические товары 15 тысяч долларов в течение своей жизни.

Сравнивайте активные ингредиенты

Покупая любой косметический продукт в первую очередь следует не только изучить состав на обратной этикетке, но и стоит обратить внимание на активные ингредиенты. Продукты с одинаковыми активными ингредиентами будут делать почти то же самое, даже если процентное соотношение немного отличается. Поэтому в целом, покупая дороге средство с идентичными активными ингредиентами вы переплачиваете только за упаковку и непосредственно за сам запах продукта.

Ищите бюджетные аналоги

Не стоит пренебрегать косметикой с масс-маркета, ведь она порой ничем не хуже своих люксовых аналогов. Поэтому перед тем как идти за новыми косметическими средствами следует тщательно изучить состав и найти соответствующие аналоги, а уже придя в магазин вы можете воспользоваться тестером и определить своего фаворита.

Избегайте универмагов

Выбирая между шопингом в универмаге и дисконтным магазином, или же вообще форматом онлайн шопинга – первый вариант стоит поставить в конец списка. Все достаточно просто. Из-за высокой арендной платы для удачного месторасположения магазин может поднимать цены на продукцию, или же избегать скидок и акций.

Достаточно часто шопинг в онлайн формате может оказаться намного дешевле и вы можете сэкономить значительную сумму, заказав косметический продукт на сайте в интернете. В Украине одним из популярных сайтов, где можно купить косметику, является makeup.com.ua. Тут довольно часто покупатель может встретить приятные акции и скидки за счет чего удастся сэкономить.

Не покупайте косметику на "потом"

Стоит помнить, что любое косметическое средство или продукт имеет свой срок годности. Поэтому, даже если вы годами пользуетесь одним и тем же кремом и не изменяете ему, все же трудно предположить, что именно вдруг может понадобиться вашей коже через месяц. Даже несмотря на то, что все товары со временем дорожают, нет смысла заставлять полочки кремами и сыворотками "про запас", ведь это довольно не рационально.

Однако, такая политика не касается товаров, обладающих способностью быстро заканчиваться. К примеру, гель для душа, шампунь, или же ваш ежедневный крем для тела. Такие продукты действительно стоит брать, когда они участвуют в акциях по типу "1 + 1 = 3".

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