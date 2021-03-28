Во времена не стабильной экономики ежемесячные коммунальные платежки часто бьют по карману украинцев. Однако сэкономить на них вполне реально, стоит только прислушаться к нескольким советам.

Утепление дома и ремонт

Экономия тепла. Сейчас отопительный сезон подходит к концу, и как раз самое время подготовиться к новому. Деревянные рамы стоит заменить пластиковыми стеклопакетами, но стоит помнить, что монтажная пена со временем высыхает и окна могут начать пропускать тепло. Поэтому нужно время от времени проверять дом на наличие сквозняков.

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Экономия света. Светлые обои и покраска потолка в светлые цвета поможет отражать в помещении примерно до 80% солнечных лучей.

Поэтому, потратив немного сбережений на косметический ремонт вполне возможно в будущем избежать лишних затрат тем самым уменьшить коммунальный счет.

Приборы

Заменить старое на новое

Каждый в быту использует множество приборов для комфортной жизни. Но старые или неисправные приборы могут потреблять больше электроэнергии. Кран, который протекает, или не исправен сливной бочок в туалете используют гораздо больше воды. Поэтому, чтобы не быть голословными, предлагаем статистику от НКРЕКП, как из-за неисправных бытовых устройств мы тратим деньги впустую.

Статистика НКРЕКП

Капает из крана – 24 литра в сутки, 720 літрів в месяц.

Течет из крана – 144 литра в сутки, 4 тысячи литров в месяц.

На треть заполненный мешок для сбора пыли увеличивает на 40% расход электроэнергии.

Приборы класса А

Эффективное использование энергии обозначается классами от А до G. Именно класс А имеет низкое энергосбережение. Сейчас большинство бытовых товаров имеют этикетку энергоэффективности EC. Стоит помнить, что энергосберегающие приборы потребляют гораздо меньше энергии. К тому же разница в потреблении электроэнергии иногда может достигать до 50% больше. Сегодня существуют приборы также класса А + и А ++, в которых энергосберегающие возможности еще больше.

Таймеры на розетки

Все электрические приборы продолжают потреблять электроэнергию, даже если мы ими не пользуемся сейчас. Поэтому, чтобы избежать лишних расходов, стоит приобрести таймеры на розетки. Подобные девайсы работают по принципу заданных алгоритмов, то есть только в тот промежуток времени, который вы предварительно установили.

Статистика НКРЕКП

Телевизоры в режиме ожидания потребляют около 9 киловатт в час в месяц.

Музыкальный центр в среднем 8 киловатт в час.

Компьютеры – 3,6 киловатта в час.

Суммарное энергопотребление бытовых электроприборов в режиме ожидания ("спящем режиме") может достигать 350 – 400 киловатт в час в год.

Экономия газа

Если вы готовите пищу с помощью газа, то хорошим решением будет использовать рассекатели пламени которые будут обеспечивать экономию газа.

Установить индивидуальное отопление. Таким образом вы сможете сами регулировать температуру воздуха в доме и не переплачивать лишнего.

Пользоваться конденсационным котлом. Принцип работы таких котлов основан на использовании отработанных газов (выхлопов) – конденсата водяных паров из домовых газов, которые ранее выбрасывались в атмосферу, – для получения дополнительного тепла.

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Счетчик

В большинстве домов установлен общедомовой счетчик. Согласно с которым показатели разбивают между всеми квартирами, где не установлено индивидуального счетчика. Однако обычного счетчика, чтобы сэкономить, достаточно будет мало.

Советы по установке счетчика

Двух тарифный счетчик на потребление электроэнергии . В Украине тарифы в ночное промежуток времени (с 23:00 до 07:00) в два раза ниже, чем днем. Именно поэтому стоит установить двух тарифный счетчик который не только поможет сэкономить средства на оплате за электроэнергию, но и снизить вероятность случаев аварийного обесточивания.

. В Украине тарифы в ночное промежуток времени (с 23:00 до 07:00) в два раза ниже, чем днем. Именно поэтому стоит установить двух тарифный счетчик который не только поможет сэкономить средства на оплате за электроэнергию, но и снизить вероятность случаев аварийного обесточивания. Счетчик на разную температуру воды. Следует не просто установить счетчик на воду, а использовать отдельно на горячую и холодную воду. Поскольку вода, которая имеет температуру ниже 40 градусов по Цельсию считается холодной и начисляется согласно тарифу на холодную воду.

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Экономьте с помощью кэшбэка

С тарифами на коммунальные услуги, которые зачастую растут, особенно уместным для многих может стать кэшбэк при оплате коммунальных платежек. Обычно украинцы пользуются каким-то одним способом для оплаты счетов, часто прибегая к традиционным методам через оплаты через кассу. Однако, потратив чуть больше времени на будничное дело, возможно немало сэкономить.

Пользователь кредитной карты может установить опцию возврата кэшбэка в случае оплаты онлайн платежа и вернуть от 1% до 5%. На первый взгляд, может показаться, что сумма будет достаточно мала, однако, если платить таким образом регулярно и все платежки, особенно в зимний период, то вполне возможно сэкономить.

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