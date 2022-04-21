Речь идет о международных платежах и ограничениях для импортеров. Об этом в эфире 24 канала рассказал экономист Сергей Алексашенко.
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Первая болевая точка
Первой болевой точкой России являются международные платежи. Ведь все равно сейчас значительное количество российских банков может производить платежи в долларах. Большая часть, в том числе "Сбербанк", могут производить платежи и в евро.
Российская экономика сильно импортозависима. Пока она имеет возможность расплачиваться за импорт и в долларах, и в евро,
– объяснил Алаксашенко.
Вторая болевая точка
Вторая болевая точка экономики – когда русские импортеры платят, они получают продукты, технологии, сервисы и т.Д.
Те экспортные ограничения, которые вводят страны Запада, это и есть вторая укрупненная, болезненная санкция для российской экономики.
"Чем больше таких ограничений, тем меньше будет работников в компаниях России и тем сильнее будет падать экономика", – отметил экономист.
Экономист рассказал о болевых точках России: смотрите видео