Стремительное восстановление экономики в марте

В марте текущего года экономика Великобритании выросла на 2,1% , что является самым быстрым месячным показателем с августа 2020 года. Эксперты считают, что март стал переломным пунктом. Однако, стоит отметить, что ВВП все еще на 8,7% меньше, чем было до пандемии.

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Главный экономист Института директоров Тедж Парих отметил, что первый квартал (период с января по март) должен обозначить самые низкие показатели для экономики в 2021 году.

Блокировка и дополнительные расходы на навигацию новыми торговыми условиями с ЕС ограничили торговую деятельность многих предприятий в начале года,

– рассказывает Парих.

Напомним, что с 17 мая 2021 года в Великобритании ожидается ослабление карантина.

Рост ВВП Великобритании в марте 2021 / Инфографика BBC News

Национальная статистическая служба (ONS) заявила, что общий торговый дефицит, за исключением драгоценных металлов, уменьшился на 8,4 миллиарда фунтов стерлингов и сейчас составляет 1,4 миллиарда фунтов стерлингов.

Мнения экспертов

Руководитель отдела экономики британских торговых палат Сюрен Тиру отметила, что после значительного падения в первом квартале 2021 следует ожидать значительное ее восстановления в следующем, втором квартале. В частности, вследствие высвобождения отложенного спроса, поскольку облегчаются ограничения и происходит стремительная вакцинация.

Однако, поскольку долгосрочный экономический ущерб, причиненный коронавирусом, все чаще будет влиять на активность по мере прекращения государственной поддержки, восстановление может быть более медленным, чем прогнозируют многие, в том числе Банк Англии,

– рассказывает Тира.

Прогноз Банка Англии по поводу восстановления экономики Банк Англии заявил , что ожидает самый быстрый рост экономики Великобритании за последние 70 лет в 2021 году, поскольку карантинные ограничения будут сняты. Вместе с тем он сократил свой прогноз на 2022 до 5,75% с 7,25%, предполагая, что правительство, вероятно, повысит налоги для оплаты своих огромных программ поддержки пандемии. Экономист по макроэкономике Сэмюэль Томбс отметил, что экономический рост Великобритании все еще является самым медленным среди стран Большой семерки четвертый квартал подряд. Эксперт считает, что ВВП, как и прогнозируют, вырастет на 5% в период с апреля по июнь текущего года. Интересно В какой стране экономика "упала" больше всего через COVID-19

Что такое ВВП ВВП – это внутренний валовой продукт, который обозначает общую денежную стоимость товаров, произведенных на территории конкретной страны. Обратите внимание, что падение ВВП является показателем экономического спада страны, или рецессии, рост же наоборот свидетельствует о ее процветании.

Почему произошло падение экономики в 2020 году

ВВП Великобритании в 2020 году упало до рекордных 9,9% . Напомним, что с конца Второй мировой войны ВВП страны никогда не падало ниже, чем на 4,1% в год. Значительный спад экономики состоялся в 2020 году в результате ограничений, в связи с коронавирусом, который поразил объемы производства, и продолжился в текущем году.

В общем повлияли на спад экономики два фактора:

Мероприятия по поддержке частных предприятий во время пандемии, способствовавших увеличению ежедневных расходов правительства на 203,2 миллиарда фунтов стерлингов, или на 27,5%. Снижение поступлений налогов, которые упали на 34,9 миллиарда фунтов стерлингов, или на 5% в год.