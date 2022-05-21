Об этом 24 каналу рассказал экономист Василий Фурман.

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Как это повлияет на экономику

Экономист подчеркнул, что 24 февраля Нацбанк ввел ограничения на валютном рынке, зафиксировав курс – 29,25 гривны за доллар. Впоследствии банк ослаблял ограничения, но курс официальный и до сих пор таковым остается.

Мы понимаем, что мы победим, но вопрос только в том, когда это произойдет. Нам уже нужно, чтобы экономика работала по полной. Поэтому Нацбанк полностью снял ограничения, чтобы коммерческие банки могли продавать наличные,

– говорит Фурман.

По его словам, до этого были ограничения, чтобы курс отличался от официального не более чем на 10%. Теперь такого ограничения нет.

"Это сделали для того, чтобы выровнять конкурентную позицию банковской системы по сравнению с черным рынком, где был другой курс валюты", – ответил эксперт.

Экономика Украины возобновляется

Фурман заверил, что экономика Украины восстанавливается после того шока, который мы пережили в первые месяцы войны.

Наша экономика состоит из белой и серой экономики. Белую экономику финансирует Нацбанк, в частности, за счет продажи валюты на рынке, а серая экономика может финансироваться только за счет черного рынка.

– объяснил экономист.

По его мнению, из-за этого доллар немного и подрос. Также на это повлияли другие события, в частности:

негативно рынок валюты среагировал на то, что в Украине продлили военное положение на 3 месяца,

а положительно – на то, что США выделяет помощь Украине в 40 миллиардов долларов.

"Гривна ослабла. Но если вспомнить первые дни войны, то тогда гривна тоже присела, но со временем вернулась. Поэтому сегодня никто не может утверждать точно, каким будет курс", – убеждает он.

Фурман отметил, что украинцы доверяют гривне и нашим банкам, потому что за 87 дней войны количество денег украинцев в гривне на банковских счетах увеличилось на 20%.

Нацбанк отменяет ограничения по продаже валюты: детали от Фурмана:



К слову, на днях украинская гривна начала резко обесцениваться по отношению к американскому доллару на черном рынке. Местами стоимость доллара достигла почти 38 гривен. В частности, 19 мая цена продажи доллара подскочила до 37 гривен, а сейчас во многих обменниках цена – 37,50 гривны за доллар.