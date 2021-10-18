Экономика Украины восстанавливается в два раза медленнее, чем падала в 2020 году, – Минэкономики

Экономическое восстановление Украины в период с января по август 2021 года составило 2,9%. В Министерстве экономики сравнили рост ВВП за первые восемь месяцев с аналогичным периодом прошлого года.

Восстановление экономики Украины

Рост ВВП в январе – августе 2021 года (2,9%) был в два раза меньше, чем падение ВВП за аналогичный период в прошлом году – 5,7%. Такие данные привело Минэкономики в обзоре экономической активности по итогам августа текущего года.

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Росту ВВП в январе – августе 2021 года способствовали:

сельское хозяйство,

промышленность,

строительная отрасль и транспорт.

Наглядный восстановительный рост не позволяет говорить о полноценном посткризисном оздоровление экономики, для этого необходимо больше времени,

– отметило министерство в обзоре.

Что сдерживает восстановление экономики Украины Также в Департаменте стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования отметили, что внутреннее восстановление экономики находится еще и под влиянием глобальных изменений и рисков. Факторы, которые давят на мировую и экономику Украины: обострение политических и экономических отношений между отдельными странами,

злоупотребление Россией доминирующей позицией на рынке газа и соответственно существенное влияние на уровень цен,

распространение новой волны в мире мутировавшего штамма коронавируса. Интересно Гривна обесценится: J.P. Morgan спрогнозировал курс доллара к концу года

Прогноз роста ВВП в 2021 году: коротко