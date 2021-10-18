Восстановление экономики Украины
Рост ВВП в январе – августе 2021 года (2,9%) был в два раза меньше, чем падение ВВП за аналогичный период в прошлом году – 5,7%. Такие данные привело Минэкономики в обзоре экономической активности по итогам августа текущего года.
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Росту ВВП в январе – августе 2021 года способствовали:
- сельское хозяйство,
- промышленность,
- строительная отрасль и транспорт.
Наглядный восстановительный рост не позволяет говорить о полноценном посткризисном оздоровление экономики, для этого необходимо больше времени,
– отметило министерство в обзоре.
Что сдерживает восстановление экономики Украины
Также в Департаменте стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования отметили, что внутреннее восстановление экономики находится еще и под влиянием глобальных изменений и рисков.
Факторы, которые давят на мировую и экономику Украины:
- обострение политических и экономических отношений между отдельными странами,
- злоупотребление Россией доминирующей позицией на рынке газа и соответственно существенное влияние на уровень цен,
- распространение новой волны в мире мутировавшего штамма коронавируса.
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Прогноз роста ВВП в 2021 году: коротко
- Во Всемирном банке сохранили прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8%.
- По данным Госстата, реальный ВВП Украины увеличился во II квартале на 5,4% относительно II квартала прошлого года. Однако по сравнению с I кварталом 2021 года он сократился.
- Минэкономики в апреле прогнозировало рост ВВП в 2021 году на уровне 4,1%. Там заявляли, что в 2022 году этот показатель составит 3,7%.
- В МВФ прогнозируют рост экономики на уровне 3,5% в 2021 году.