Экономика Украины уже потеряла около 600 миллиардов долларов, – Верещук об убытках от войны

5 апреля 2022 , 22:17
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Косвенные потери экономики из-за войны РФ против Украины составляют около 600 миллиардов долларов. И каждый день эти цифры растут.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук говорит, что это только предварительные подсчеты нанесенного ущерба на 41-й день войны.

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По ее словам, Россия, как государство-агрессор ХХІ века, сполна компенсирует все эти потери и понесет ответственность за совершенное. И вся правительственная команда приложит все свои усилия, чтобы этого достичь.

Ирина Верещук подчеркнула, что за время войны в Украине уже повреждены, разрушены или уничтожены по меньшей мере:

  • 26 тысяч квадратных метров жилой площади,
  • 533 учебных заведения,
  • 196 заведений здравоохранения,
  • 300 детских садов,
  • 8 гражданских аэропортов и 10 военных аэродромов,
  • 129 заводов/предприятий,
  • свыше 22 тысяч километров дорог,
  • 266 мостов и мостовых переходов.

Она добавила, что прямые потери физической инфраструктуры, по подсчетам экспертов КШЭ, осуществленным в рамках проекта "Россия заплатит", по состоянию на 1 апреля составили, по меньшей мере 68 миллиардов долларов.

К слову, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что для развития экономики Украины, которая страдает от масштабного российского вторжения, будут привлечены как собственные государственные средства, так и средства партнеров Украины.

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Автор: Марія Бондар